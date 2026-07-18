गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने रवि किशन, पहली क्लास में सिखाया संघर्ष का मंत्र

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद वह फिल्म अभिनेता रवि किशन को हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग का प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया है. वे शनिवार 18 जुलाई को विभाग में क्लास लेने के लिए पहुंचे. छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में उन्होंने लगभग एक घंटा क्लास ली.

जब रविकिशन क्लास में जीवन के अनुभव और अभिनय की बारीकियां सीख रहे थे, इस दौरान बत्ती गुल हो गई. भीषण उमस और गर्मी के सहज भाव से उन्होंने माइक को पोडियम पर रखा और छात्र-छात्राओं से संवाद करने लगे.

ललित कला एवं संगीत विभाग में ली क्लास

गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में शनिवार 18 जुलाई को पूर्व ने 11:00 बजे से प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस रवि किशन की क्लास थी. क्लास लेने के लिए रवि किशन 15 मिनट पहले यानी 10:45 बजे ही विभाग में पहुंच गए. जब भी क्लास में पहुंचे तो उन्हें ऐसे प्रोफेसर आप प्रैक्टिस विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने ज्वाइन करवाया.

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इसके बाद वे छात्र-छात्राओं के साथ अपने जीवन के अनुभव संघर्ष और अभिनव यात्रा के बाद बारे में बताने लगे. उन्होंने बताया कि कैसे वे मिट्टी के घर से निकलकर माया नगरी मुंबई और भोजपुरी और साउथ इंडस्ट्री में झंडा बुलंद किए. उन्होंने बताया कि 35 साल के संघर्षों के बाद उन्हें फिल्म फेयर और तमाम अवार्ड मिले लेकिन उन्होंने जीवन के संघर्षों के बीच कभी हार नहीं मानी.

हताश के बजाय संघर्ष की दी शिक्षा

रवि किशन ने छात्र-छात्राओं को हताश होने की बजाय संघर्ष करते रहने की शिक्षा दी. उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और किसी भी असफल व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए. क्योंकि असफल और निराश व्यक्ति के साथ जवाब दोस्ती करेंगे तो वह आपको भी असफल बना देगा. रवि किशन ने कहा कि जीवन में संघर्षों के बीच जब भी निराशा आए तो ऐसे लोगों को प्रेरणा मन कर आगे बढ़ना चाहिए जिन लोगों ने अपने जीवन में संघर्षों के बूते सफलता हासिल की है.

देश सेवा के लिए चुनी राजनीति

रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वह खुद भी हर दिन काम करते हैं. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमाया और नाम भी कमाया. वे चाहते तो है शर्म की जिंदगी जी सकते थे लेकिन उन्होंने राजनीति में आकर देश सेवा को चुना और देश की सबसे बड़ी पाठशाला में उनकी एंट्री हुई. वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वह विकास के कार्यों में योगदान दे रहे हैं.

अपने नाम के लिए की मेहनत

रवि किशन ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करें, लेकिन बचपन से जब भी वे संगीत सुनते थे, उनके पांव थिरकने लगते थे. उन्होंने छात्र-छात्राओं को एक कहानी सुनाते हुए बताया कि एक बार गांव की बाहर के रास्ते से किसी व्यक्ति की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था. उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यह किसकी मृत्यु हुई है. पिताजी ने उन्हें अभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसकी मृत्यु हो गई है.

यह जानकर उन्हें काफी हैरानी हुई. उसी दिन उन्होंने प्रण कर लिया कि उन्हें आम जिंदगी जीते हुए सामान्य मौत नहीं मरना है. जिंदगी में भी इतना नाम कमाएं कि मरने से पहले दुनिया उन्हें जाने. उन्होंने कहा कि हर किसी को जीवन में ऐसा ही सोचना चाहिए. महादेव हर किसी को जीवन में कुछ अलग करने का मौका देता है. आप जिस भी विधा में माहिर है उसे पहचानिए और आगे बढ़िए.

रवि किशन ने कहा कि वह काफी अनुशासित हैं. हर किसी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग और साधना करनी चाहिए. गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह क्लास में पूरी अनुपस्थित चाहते हैं. उनकी क्लास में अनुशासन जरूरी है. 100% उपस्थिति के साथ जो भी छात्र छात्राएं उनकी क्लास में रहेंगे उन्हें वह अभिनय कला और संगीत की ऐसी बारीकियां सिखाएंगे जिससे वह जीवन में कोई मुकाम हासिल कर सकेंगे. उन्होंने छात्र-छात्राओं को जीवन के बहुत से संघर्षों के बारे में बताते हुए, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए.

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