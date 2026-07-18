INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने रवि किशन, पहली क्लास में सिखाया संघर्ष का मंत्र

गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने रवि किशन, पहली क्लास में सिखाया संघर्ष का मंत्र

Gorakhpur News In HIndi: विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में शनिवार 18 जुलाई को पूर्व ने 11:00 बजे से प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस रवि किशन की क्लास थी. वे 15 मिनट पहले ही विभाग में पहुंच गए.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 18 Jul 2026 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद वह फिल्म अभिनेता रवि किशन को हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग का प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया है. वे शनिवार 18 जुलाई को विभाग में क्लास लेने के लिए पहुंचे. छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में उन्होंने लगभग एक घंटा क्लास ली. 

जब रविकिशन क्लास में जीवन के अनुभव और अभिनय की बारीकियां सीख रहे थे, इस दौरान बत्ती गुल हो गई. भीषण उमस और गर्मी के सहज भाव से उन्होंने माइक को पोडियम पर रखा और छात्र-छात्राओं से संवाद करने लगे. 

 ललित कला एवं संगीत विभाग में ली क्लास 

गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में शनिवार 18 जुलाई को पूर्व ने 11:00 बजे से प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस रवि किशन की क्लास थी. क्लास लेने के लिए रवि किशन 15 मिनट पहले यानी 10:45 बजे ही विभाग में पहुंच गए. जब भी क्लास में पहुंचे तो उन्हें ऐसे प्रोफेसर आप प्रैक्टिस विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने ज्वाइन करवाया. 

यह भी पढ़ें: 'BJP वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन...', सोनम वागंचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोलीं डिंपल यादव

इसके बाद वे छात्र-छात्राओं के साथ अपने जीवन के अनुभव संघर्ष और अभिनव यात्रा के बाद बारे में बताने लगे. उन्होंने बताया कि कैसे वे मिट्टी के घर से निकलकर माया नगरी मुंबई और भोजपुरी और साउथ इंडस्ट्री में झंडा बुलंद किए. उन्होंने बताया कि 35 साल के संघर्षों के बाद उन्हें फिल्म फेयर और तमाम अवार्ड मिले लेकिन उन्होंने जीवन के संघर्षों के बीच कभी हार नहीं मानी. 

हताश के बजाय संघर्ष की दी शिक्षा 

रवि किशन ने छात्र-छात्राओं को हताश होने की बजाय संघर्ष करते रहने की शिक्षा दी. उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और किसी भी असफल व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए. क्योंकि असफल और निराश व्यक्ति के साथ जवाब दोस्ती करेंगे तो वह आपको भी असफल बना देगा. रवि किशन ने कहा कि जीवन में संघर्षों के बीच जब भी निराशा आए तो ऐसे लोगों को प्रेरणा मन कर आगे बढ़ना चाहिए जिन लोगों ने अपने जीवन में संघर्षों के बूते सफलता हासिल की है.

देश सेवा के लिए चुनी राजनीति 

रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वह खुद भी हर दिन काम करते हैं. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमाया और नाम भी कमाया. वे चाहते तो है शर्म की जिंदगी जी सकते थे लेकिन उन्होंने राजनीति में आकर देश सेवा को चुना और देश की सबसे बड़ी पाठशाला में उनकी एंट्री हुई. वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वह विकास के कार्यों में योगदान दे रहे हैं.

अपने नाम के लिए की मेहनत 

रवि किशन ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करें, लेकिन बचपन से जब भी वे संगीत सुनते थे, उनके पांव थिरकने लगते थे. उन्होंने छात्र-छात्राओं को एक कहानी सुनाते हुए बताया कि एक बार गांव की बाहर के रास्ते से किसी व्यक्ति की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था. उन्होंने अपने पिता से पूछा कि यह किसकी मृत्यु हुई है. पिताजी ने उन्हें अभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसकी मृत्यु हो गई है.

यह जानकर उन्हें काफी हैरानी हुई. उसी दिन उन्होंने प्रण कर लिया कि उन्हें आम जिंदगी जीते हुए सामान्य मौत नहीं मरना है. जिंदगी में भी इतना नाम कमाएं कि मरने से पहले दुनिया उन्हें जाने. उन्होंने कहा कि हर किसी को जीवन में ऐसा ही सोचना चाहिए. महादेव हर किसी को जीवन में कुछ अलग करने का मौका देता है. आप जिस भी विधा में माहिर है उसे पहचानिए और आगे बढ़िए.

रवि किशन ने कहा कि वह काफी अनुशासित हैं. हर किसी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग और साधना करनी चाहिए. गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह क्लास में पूरी अनुपस्थित चाहते हैं. उनकी क्लास में अनुशासन जरूरी है. 100% उपस्थिति के साथ जो भी छात्र छात्राएं उनकी क्लास में रहेंगे उन्हें वह अभिनय कला और संगीत की ऐसी बारीकियां सिखाएंगे जिससे वह जीवन में कोई मुकाम हासिल कर सकेंगे. उन्होंने छात्र-छात्राओं को जीवन के बहुत से संघर्षों के बारे में बताते हुए, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए.

यह भी पढ़ें: 'गाड़ी में सपा का झंडा लगा लें...', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को योगी के मंत्री की सलाह

Published at : 18 Jul 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News RAVI KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने रवि किशन, पहली क्लास में सिखाया संघर्ष का मंत्र
गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने रवि किशन, पहली क्लास में सिखाया संघर्ष का मंत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 'गुंडा-माफियाराज चाहने वालों को जिन्ना पसंद, हमें गन्ना पसंद', बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी का सपा पर बड़ा प्रहार
'गुंडा-माफियाराज चाहने वालों को जिन्ना पसंद, हमें गन्ना पसंद', बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी का सपा पर बड़ा प्रहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाड़ी में सपा का झंडा लगा लें...', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को योगी के मंत्री की सलाह
'गाड़ी में सपा का झंडा लगा लें...', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को योगी के मंत्री की सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ललिता गौतम के परिजनों से मिले CM योगी, घटना पर जताया दुख; बोले- एक भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा
ललिता गौतम के परिजनों से मिले CM योगी, घटना पर जताया दुख; बोले- एक भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
दिल्ली NCR
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कन्हैया कुमार
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
महाराष्ट्र
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget