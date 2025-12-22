'फातिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे', विधानसभा में CM योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से क्यों कहा ऐसा?

उत्तर प्रदेश में कोडीन कोडीन कफ सिरप मामले में सियासी आरोप-प्रत्यारोप लगातार जारी हैं. आज सोमवार (22 दिसंबर) को विधनासभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा, “सरकार की कार्रवाई जब अपने अंतिम स्तर पर जाएगी, तब आपमें से बहुत से लोग फतिया पढ़ने जाएंगे और आपको फतिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे.”

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, “सदन को मैं अस्वस्थ करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी.” सीएम योगी ने कफ सिरप मामले में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी आज सदन में रखते हुए बताया कि इस मामले में अब तक 77 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

प्रदेश में मौत का कोई आंकड़ा नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जानकरी दी कि यूपी में कोडीन कफ सीरप से मौत की कोई पुष्टि नहीं है. जिस सिरप से मौत की बात आई है वो कोल्ड्रिंप सिरप है जो प्रदेश के बाहर की है. प्रदेश मे इल्लीगल डायवर्जन हो रहा था, इसमें अलग लाग छापेमारी में अब तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि इस गतिविधि में जो कंपनियां सामने आई हैं. उनमें वाराणसी की शैली ट्रेडर्स, सहारनपुर की अबो्र्ट हेल्थ केयर और गाजियाबाद व दिल्ली की लेब्रोटरी है.

सपा साधा निशाना

आरोपियों से सांठगांठ को लेकर सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधा. बोले वाराणसी में जो शुभम जायसवाल जिस स्टोरेज का इस्तेमाल करता है वो मनोज यादव का है. मुख्यमंत्री बोले कि यह सबको पता है कि माफिया से किसके कनेक्शन हैं ? शैली ट्रेडर्स के शुभम जायसवाल समाजवादी पार्टी युवजन सभा के स्टेट सेक्रेटरी और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अमित यादव के बिजनेस पार्टनर हैं. वो सपा के उम्मीदवार रहे अमित यादव के बिजनेस पार्टनर हैं. सीएम योगी यहीं नहीं रुके बोले अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ है. वह आपके ऑफिस बेयरर हैं, और आप इससे इनकार नहीं कर सकते.