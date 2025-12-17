अमेठी: बंद गोदाम में भंयकर विस्फोट से 1 की मौत, एक घायल, फॉरेंसिक जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जामों थाना क्षेत्र अंतर्गत भादर रोड पर मंगलवार (16 दिसंबर) की देर रात एक बंद गोदाम में हुए भीषण विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाका इतना तेज था कि 4 दुकानों की पूरी इमारत धराशायी हो गई और गोदाम से सटी 4 दुकानें भी मलबे में तब्दील हो गईं. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात अचानक जोरदार धमाका हुआ. जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. विस्फोट रात के वक्त हुआ था. सर्दी का मौसम होने के कारण उस समय लोग अपने घरों में अंदर सो रहे थे. विस्फोट के बाद आसपास के मकानों में रहने वाले लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए. मलबा सड़क तक फैल गया, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ.

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन

सूचना मिलते ही जामों थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. विस्फोट के बाद आग लग गई थी लोग अपने घरों से पंप लगाकर बुझाने का प्रयास कर रहे थे. फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया.

उसके बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर जेसीबी मशीन लगवाकर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया. राहत कार्य के दौरान एक शव बरामद किया गया, जबकि घायल को तत्काल सीएचसी जामों भेजा गया.

दुकानों को हुआ नुकसान

जानकारी के अनुसार जामों थाने के कस्बा स्थित भादर रोड पर 4 शटरयुक्त पुरानी दुकानें शिवमहेश पाण्डेय निवासी जिया का पुरवा की हैं, जिन्हें सुभाष चन्द्र पाण्डेय निवासी अतरवां मजरे भोएं ने किराये पर लेकर कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर का गोदाम बना रखा था. मंगलवार (16 दिसंबर) की शाम दुकान बंद कर किरायेदार घर चले गए थे.

रात करीब 11 बजे सतीश तिवारी निवासी बस्तीदेई भटगंवा, थाना गौरीगंज और बलराम चन्द्र पाण्डेय पुत्र सुभाष चन्द्र पाण्डेय गोदाम के अंदर कुछ काम कर रहे थे. इसी दौरान गोदाम में रखे छोटे सिलेंडर से अचानक आवाज हुई, जिसके बाद इमारत के 4 कमरे भरभराकर गिर पड़े.

विस्फोट की वजह से कोल्ड ड्रिंक की कतारबद्ध रखी कैरेट्स में आग लग गई. हादसे में सतीश तिवारी को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें सीएचसी जामों ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस बीच घायल बलराम चन्द्र पाण्डेय का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

अमेठी एसपी ने दी यह जानकारी

पूरे घटनाक्रम पर अमेठी के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार (16 दिसंबर) की रात्रि में जमों थाना अंतर्गत कस्बे के भादर रोड पर कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर की भंडारण में विस्फोट हो गया. तत्काल थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाया गया.

पुलिस एसपी ने बताया कि इस घटना में दो लोग घायल हुए थे. जिनको अस्पताल भिजवाया गया जहां पर सतीश तिवारी (36) को मृत घोषित कर दिया गया है. इन्हीं के साथ घायल हुए बलराम का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. प्रथम दृष्टया जांच में यह निकाल कर आया है कि दुकान में सिलेंडर रखा हुआ था उसी से विस्फोट हुआ है. फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई है. फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

अमेठी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह विस्फोट दुकान के अंदर रखे छोटे सिलेंडर का है, जबकि मलवा हटाने के दौरान छोटा सिलेंडर समूचा निकलकर चीख-चीखकर इस बात की गवाही दे रहा है कि मामला कुछ और है. अब यह देखने वाली बात होगी कि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट तस्वीर क्या निकलकर आती है कि आखिर इतने बड़े विस्फोट के पीछे का वास्तविक कारण क्या है?