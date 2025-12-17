हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी: बंद गोदाम में भंयकर विस्फोट से 1 की मौत, एक घायल, फॉरेंसिक जांच में जुटी पुलिस

अमेठी: बंद गोदाम में भंयकर विस्फोट से 1 की मौत, एक घायल, फॉरेंसिक जांच में जुटी पुलिस

Amethi Blast News: अमेठी में हुए भीषण विस्फोट में 1 की मौत की खबर सामने आई है. इसमें 1 के घायल होने की सूचना है. घटना में चार दुकानें जमींदोज हो गईं हैं. पुलिस द्वारा फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 17 Dec 2025 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जामों थाना क्षेत्र अंतर्गत भादर रोड पर मंगलवार (16 दिसंबर) की देर रात एक बंद गोदाम में हुए भीषण विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाका इतना तेज था कि 4 दुकानों की पूरी इमारत धराशायी हो गई और गोदाम से सटी 4 दुकानें भी मलबे में तब्दील हो गईं. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात अचानक जोरदार धमाका हुआ. जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. विस्फोट रात के वक्त हुआ था. सर्दी का मौसम होने के कारण उस समय लोग अपने घरों में अंदर सो रहे थे. विस्फोट के बाद आसपास के मकानों में रहने वाले लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए. मलबा सड़क तक फैल गया, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ. 

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन 

सूचना मिलते ही जामों थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे. विस्फोट के बाद आग लग गई थी लोग अपने घरों से पंप लगाकर बुझाने का प्रयास कर रहे थे. फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया.

उसके बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर जेसीबी मशीन लगवाकर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया. राहत कार्य के दौरान एक शव बरामद किया गया, जबकि घायल को तत्काल सीएचसी जामों भेजा गया.

दुकानों को हुआ नुकसान

जानकारी के अनुसार जामों थाने के कस्बा स्थित भादर रोड पर 4 शटरयुक्त पुरानी दुकानें शिवमहेश पाण्डेय निवासी जिया का पुरवा की हैं, जिन्हें सुभाष चन्द्र पाण्डेय निवासी अतरवां मजरे भोएं ने किराये पर लेकर कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर का गोदाम बना रखा था. मंगलवार (16 दिसंबर) की शाम दुकान बंद कर किरायेदार घर चले गए थे. 

रात करीब 11 बजे सतीश तिवारी निवासी बस्तीदेई भटगंवा, थाना गौरीगंज और बलराम चन्द्र पाण्डेय पुत्र सुभाष चन्द्र पाण्डेय गोदाम के अंदर कुछ काम कर रहे थे. इसी दौरान गोदाम में रखे छोटे सिलेंडर से अचानक आवाज हुई, जिसके बाद इमारत के 4 कमरे भरभराकर गिर पड़े.

विस्फोट की वजह से कोल्ड ड्रिंक की कतारबद्ध रखी कैरेट्स में आग लग गई. हादसे में सतीश तिवारी को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें सीएचसी जामों ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस बीच घायल बलराम चन्द्र पाण्डेय का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

अमेठी एसपी ने दी यह जानकारी

पूरे घटनाक्रम पर अमेठी के अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार (16 दिसंबर) की रात्रि में जमों थाना अंतर्गत कस्बे के भादर रोड पर कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर की भंडारण में विस्फोट हो गया. तत्काल थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाया गया. 

पुलिस एसपी ने बताया कि इस घटना में दो लोग घायल हुए थे. जिनको अस्पताल भिजवाया गया जहां पर सतीश तिवारी (36) को मृत घोषित कर दिया गया है. इन्हीं के साथ घायल हुए बलराम का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. प्रथम दृष्टया जांच में यह निकाल कर आया है कि दुकान में सिलेंडर रखा हुआ था उसी से विस्फोट हुआ है. फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई है. फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

अमेठी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह विस्फोट दुकान के अंदर रखे छोटे सिलेंडर का है, जबकि मलवा हटाने के दौरान छोटा सिलेंडर समूचा निकलकर चीख-चीखकर इस बात की गवाही दे रहा है कि मामला कुछ और है. अब यह देखने वाली बात होगी कि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट तस्वीर क्या निकलकर आती है कि आखिर इतने बड़े विस्फोट के पीछे का वास्तविक कारण क्या है?

Input By : लोकेश कुमार त्रिपाठी
और पढ़ें
Published at : 17 Dec 2025 08:39 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
बिहार
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
Shubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
शुभमन गिल नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Taira Malaney की Journey: 8 साल का Turtle Walker सफर, Satish Bhaskar की कहानी, Global Recognition और Filmmaker बनने का अनुभव
Prithviraj Chavan: सेना का अपमान, फिर से नहीं चूके चव्हाण! | OP Sindoor | Mahadangal With Chitra
Khabar Gawah Hai: ऑपरेशन सिंदूर.. कांग्रेस का भ्रम कब होगा दूर? | Prithviraj Chavan | Maharashtra
NPS में ऐतिहासिक बदलाव Lock-in खत्म, 80% तक Withdrawal | Retirement Planning Update| Paisa Live
Stock Market Update: Sensex-Nifty आया Flat Start के साथ, अब Investors Cautious Mode में | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
बिहार
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
Shubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
शुभमन गिल नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
हेल्थ
Yashasvi Jaiswal Health Update: किस बीमारी की वजह से यशस्वी जायसवाल अस्पताल में हुए भर्ती, जानें यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी की वजह से यशस्वी जायसवाल अस्पताल में हुए भर्ती, जानें यह कितनी खतरनाक?
Results
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
IBPS RRB PO Prelims रिजल्ट जल्द होगा जारी ,जानें कब होगी मेन्स परीक्षा ?
यूटिलिटी
टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का लेना है ठेका तो कर लें यह काम, जानें कितनी होगी कमाई
टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का लेना है ठेका तो कर लें यह काम, जानें कितनी होगी कमाई
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget