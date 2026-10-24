CM योगी ने लिया नमो घाट पर एयर शो की तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार (25 अक्टूबर) को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं. वह नमो घाट पर आयोजित भारतीय वायुसेना के एयर शो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री के आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (24 अक्टूबर) को नमो घाट का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने एयर शो के आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाए.

सुरक्षा के साथ लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखने के निर्देश

उन्होंने एयर शो देखने आने वाले लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए घाटों तक पहुंच, भीड़ प्रबंधन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ आमजन की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाए.

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी

नमो घाट पर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खास व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री रविवार को यहां ‘एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले-2026’ देखेंगे. पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है. कार्यक्रम के दौरान करीब 11,900 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. इनमें पुलिस के अलावा पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आतंकवाद निरोधी दस्ता, जल पुलिस और यातायात पुलिस के जवान शामिल हैं.

राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस और मिराज-2000 सहित लड़ाकू विमानों ने शनिवार (24 अक्टूबर) को वाराणसी के नमो घाट पर हवाई करतब दिखाए, जिससे भारतीय वायुसेना के ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो के दौरान दर्शक रोमांचित हो उठे. तीन दिवसीय कार्यक्रम 22, 24 और 25 अक्टूबर को निर्धारित है. यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है.

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