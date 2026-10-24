Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने लिया नमो घाट पर एयर शो की तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

CM योगी ने लिया नमो घाट पर एयर शो की तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में एयर शो के आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Oct 2026 11:56 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार (25 अक्टूबर) को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं. वह नमो घाट पर आयोजित भारतीय वायुसेना के एयर शो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री के आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (24 अक्टूबर) को नमो घाट का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने एयर शो के आयोजन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाए. 

सुरक्षा के साथ लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखने के निर्देश

उन्होंने एयर शो देखने आने वाले लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए घाटों तक पहुंच, भीड़ प्रबंधन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ आमजन की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाए.

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी

नमो घाट पर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खास व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री रविवार को यहां ‘एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले-2026’ देखेंगे. पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है. कार्यक्रम के दौरान करीब 11,900 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. इनमें पुलिस के अलावा पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आतंकवाद निरोधी दस्ता, जल पुलिस और यातायात पुलिस के जवान शामिल हैं. 

राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस और मिराज-2000 सहित लड़ाकू विमानों ने शनिवार (24 अक्टूबर) को वाराणसी के नमो घाट पर हवाई करतब दिखाए, जिससे भारतीय वायुसेना के ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो के दौरान दर्शक रोमांचित हो उठे. तीन दिवसीय कार्यक्रम 22, 24 और 25 अक्टूबर को निर्धारित है. यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है. 

लखनऊ: यूपी PET एग्जाम को लेकर CM योगी सख्त, दिए कड़े सुरक्षा निर्देश

Published at : 24 Oct 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
IAF Air Show VARANASI YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: सामूहिक विवाह योजना के लिए 1.16 लाख से ज्यादा आवेदन, कितनी मिलती है राशि?
यूपी: सामूहिक विवाह योजना के लिए 1.16 लाख से ज्यादा आवेदन, कितनी मिलती है राशि?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में SIR में भारी गड़बड़ी! 7 हजार संदिग्धों की जांच, 152 के नाम कई जगह दर्ज
बस्ती में SIR में भारी गड़बड़ी! 7 हजार संदिग्धों की जांच, 152 के नाम कई जगह दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बाबा कालभैरव की उतारी आरती, विश्वनाथ मंदिर में किया पूजन
CM योगी ने बाबा कालभैरव की उतारी आरती, विश्वनाथ मंदिर में किया पूजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में 'देवदूत' बनी खाकी, फंदे पर लटके युवक की दरवाजा तोड़कर बचाई जान
अलीगढ़ में 'देवदूत' बनी खाकी, फंदे पर लटके युवक की दरवाजा तोड़कर बचाई जान
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
बिहार
अनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर
अनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
टेक्नोलॉजी
क्या आपके भी एक ईयरबड से कम सुनाई देता है? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें ठीक
क्या आपके भी एक ईयरबड से कम सुनाई देता है? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें ठीक
Home Tips
प्रेशर कुकर में जिद्दी दाग, इन घरेलू तरीकों से चमक उठेंगे बर्तन
प्रेशर कुकर में जिद्दी दाग, इन घरेलू तरीकों से चमक उठेंगे बर्तन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget