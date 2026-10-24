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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: सामूहिक विवाह योजना के लिए 1.16 लाख से ज्यादा आवेदन, कितनी मिलती है राशि?

यूपी: सामूहिक विवाह योजना के लिए 1.16 लाख से ज्यादा आवेदन, कितनी मिलती है राशि?

यूपी में समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि अभी तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 1,16,668 आए हैं. इनमें से 34,845 आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 24 Oct 2026 11:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 26-27 वित्त वर्ष में बेटियों की शादी के लिए 1.16 लाख से ज्यादा आवेदन आए. वहीं, सरकार ने इस साल 72,540 जोड़ों की शादी कराने का टारगेट रखा है. इनमें से अब तक 28,833 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है.

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि अभी तक इस योजना के तहत कुल 1,16,668 आए हैं. इनमें से 34,845 आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि जांच में 11,679 आवेदन अपात्र पाए गए हैं.

शादी में दी जाती है एक लाख की सहायता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने वाले जोड़ों को सरकार की तरफ से एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है. जिसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए, 21 हजार रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री पर और 15 हजार रुपये विवाह समारोह की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं.

डिजिटल सत्यापन से होगी जांच

निदेशक ने बताया कि योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों के दस्तावेज की जांच डिजिटल तरीके से की जाती है. ई-केवाईसी और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए आय और जाति प्रमाणपत्रों की जांच की जाती है. वहीं, आधार आधारित भुगतान व्यवस्था से सहायता राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में रकम भेजी जाती है.

क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कैसे करें आवेदन?

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए चलाई जाती हैं. इसमें हर जोड़े को शादी के लिए सरकार अलग अलग मद में 1 लाख रुपए की मदद करती हैं.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक परिवार उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार आयु, निवास, आय और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देनी होती है. आवेदन का सत्यापन संबंधित विभाग करता है. पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जिला समाज कल्याण ऑफिस से भी ली जा सकती है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 24 Oct 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
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