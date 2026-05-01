उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश की वजह से मौसम बदल गया हैं. भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं लोगों को थोड़ी सी राहत मिली हैं. इन दिनों सुबह के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम सुहाना महसूस हो रहा हैं दिन भी धूप का असर थोड़ा कम हुआ हैं. मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी संभाग के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट दिया हैं. हालांकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क ही रहेगा.

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी संभाग में आज 1 मई को मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई हैं. जबकि पूर्वी संभाग के कई जिलों में आज बारिश हो सकती हैं. आईएमडी ने आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है वहीं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, और बहराइच में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान हैं.

आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत

इससे पहले गुरुवार को लखनऊ से नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी कमी आई. इन जिलों में दिनभर बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहा. नोएडा में सुबह की शुरुआत तेज धूप से हुई लेकिन दोपहर होते-होते काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश आई. कहीं-कहीं हल्की ओलावृष्टि भी देखने को मिली. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में 6-8 डिग्री तक की गिरावट आई है.

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लखनऊ में भी मौसम हुआ सुहाना

राजधानी लखनऊ में आज मौसम साफ ही रहेगा और दिनभर धूप रहेगी. हालांकि बारिश की वजह से यहां के अधिकतम तापमान में 7-8 डिग्री तक की कमी आई हैं. आज यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक ही रहेगा जो बीते दिनों 43 डिग्री तक पहुँच गया था. सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं की वजह से मौसम सुहाना महसूस हो रहा है. मेरठ में भी रात के समय बारिश हुई और कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई.

अगले दो दिन बारिश का सिलसिला कम रहेगा लेकिन 4 मई से 6 मई तक एक बार फिर मौसम ख़राब रहने की संभावना है. जिसके बाद प्रदेश में फिर से कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने और बारिश होने की संभावना हैं. इस दौरान 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. जिससे अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की गिरावट आएगी.

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