कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा का BJP पर हमला, कहा- 'महिला आरक्षण का ढोंग...

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है . उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र क बीजेपी सरकार संसद के विशेष सत्र बुलाकर केंद्र व प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण देने का दावा करती है . जबकि खुद की पार्टी में मौका देने से कतराती है . उन्होंने असम , पश्चिम बंगाल और बिहार में महिला मुख्यमंत्री न बनाने पर तंज कसा . यही नहीं आजतक भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनी . यही महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाता है .

आराधना मिश्रा ने यह बयान रविवार को मथुरा में दिया, वे यहां पिता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंची थीं. दोनों ने विधि विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जबाब दिए.

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यूपी चुनाव गठबंधन के साथ लड़ने का दावा

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि वे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे. गठबंधन में सपा के साथ अपना दम खम दिखाएंगे. उन्होंने महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के साथ दावा किया कि पिछले चुनाव में हमारी पार्टी ने चालीस फीसदी महिलओं को टिकट दिए थे. कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा राजनीति में महत्व दिया.

पिता के साथ की किए दर्शन

इससे पहले सांसद पिता प्रमोद तिवासी के साथ अनुराधा मिश्रा ने मंदिर में सेवायत आचार्य शिलेन्द्र गोस्वामी के सानिध्य में बांके बिहारी के दर्शन किये. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर समेत पार्टी के कई कार्यकर्त्ता और नेता मौजूद रहे.

यहां बता दें कि आराधना मिश्रा ने यूपी विधानसभा में भी महिला आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी को घेरा था. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ राज्यों के विधानसभा चुनावों में फायदे के लिए ये सब कर रही है. जबकि महिला आरक्षण बिल संसद से पास है, उसे लागू करे. वो लगातार ध्यान भटकाने वाले मुद्दे ला रहे हैं.

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