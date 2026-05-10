उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंल विस्तार से पहले विधायक आशा मौर्य के सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी फैला दी है. कयास लगाए जा रहे थे कि आशा मौर्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनके पोस्ट में दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है.

आशा मौर्य ने फेसबुक पोस्ट में पार्टी और संगठन के लिए पिछले 35 वर्षों से पूर्ण समर्पण भाव, निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए सदैव संगठन हित को सर्वोपरि रखा है. जनसेवा और समाजहित के लिए निरंतर कार्य करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है और आगे भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करती रहूंगी.

हालांकि, एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कहीं न कहीं मन में थोड़ी पीड़ा अवश्य हुई है, क्योंकि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और निष्ठा हर कार्यकर्ता के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है. लेकिन यह पीड़ा मेरे संकल्प को कमजोर नहीं करेगी, बल्कि समाज और संगठन के प्रति मेरी जिम्मेदारियों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी.

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विधायक आशा मौर्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट में क्या कहा?

अपने पोस्ट में आशा मौर्य ने आगे लिखा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं, देश-प्रदेश से प्राप्त हुए फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं एवं समर्थन देने वाले सभी शुभचिंतकों, समर्थकों और स्नेह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार एवं धन्यवाद. आप सभी का प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. आपके स्नेह और समर्थन ने सदैव मुझे समाज एवं संगठन के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी है.

उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पार्टी एवं संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करती रही हूं और आगे भी सदैव संगठन एवं समाज हित में कार्य करती रहूंगी. समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती, सत्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जारी रहेगी.

मैं नाराज नहीं हूं- विधायक आशा मौर्य

हालांकि एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, थोड़ा व्यस्त हूं. सब परिवार है, परिवार में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है. भाग्य में जो होता है वही होता है. शायद हमसे योग्य लोग होंगे इसलिए उनका हो गया. ये तो काम करने वालों का है. जो हुआ वो अच्छा है. उन्होंने कहा कि संगठन और पार्टी जो करेगी ठीक करेगी. उन्होंने आगे कहा कि वे अपना काम करेंगी.

आशा मौर्य ने बदली पोस्ट

बता दें कि पहले आशा मौर्य ने एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को संघर्षशील लोगों की आवश्यकता नहीं है. बागी व दलबदलू नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा था कि समाज,सम्मान,स्वाभिमान की लड़ाई मजबूती से लड़ते रहेंगे. हलांकि आलाकमान की फटकार के बाद आशा मौर्य ने इस पोस्ट को बदल दिया.

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