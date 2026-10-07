PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, सीएम धामी ने की पूजा, सामने आईं खास तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा-अर्चना की. पीएम मोदी को बधाई देते हुए सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तरकाशी स्थित श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के साथ समस्त प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की यह सेवा यात्रा विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की यात्रा रही है. उनके नेतृत्व में विकास के साथ-साथ हमारी आस्था, संस्कृति और विरासत को भी नई शक्ति मिली है. देवभूमि उत्तराखण्ड के तीर्थस्थलों का विकास और धार्मिक विरासत का संरक्षण इसी संकल्प को आगे बढ़ा रहा है."

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तरकाशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के साथ समस्त प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री जी की 25 वर्षों की यह सेवा यात्रा विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की यात्रा रही है। उनके नेतृत्व में विकास के साथ-साथ हमारी आस्था, संस्कृति और विरासत को भी नई शक्ति मिली है। देवभूमि उत्तराखण्ड के तीर्थस्थलों का विकास और धार्मिक विरासत का संरक्षण इसी संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु प्रदान करने तथा उन्हें निरंतर राष्ट्रसेवा की शक्ति देने की प्रार्थना की। #25YearsOfSeva — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 7, 2026

पीएम मोदी ने लिया भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (7 अक्टूबर) की सुबह दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्रीविनायक मंदिर में दर्शन किए. आज सरकार के प्रमुख के तौर पर उनके देश सेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीविनायक मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की और भगवान श्रीगणेश का आशीर्वाद लिया. पीएम ने आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद लेते हुए अपनी 25 साल की जनसेवा का जश्न मनाया.

पीएम मोदी ने पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा करने का अपना संकल्प दोहराया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की. भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे.

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