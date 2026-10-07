PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, श्री विनायक मंदिर में की पूजा, आ रहीं बधाईयां

सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने इस दौरान लिखा, "भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.

विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे. इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी हैं.

आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। https://t.co/ZPADyotAFk — Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026

पीएम मोदी को बधाई देते हुए अमित शाह ने क्या लिखा?

अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "अथक परिश्रम, अद्भुत संकल्पशक्ति व राष्ट्र प्रथम को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं. आज ही के दिन, 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. तब से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सेवा, संघर्ष व समर्पण की यह यात्रा गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तीकरण, युवाओं का उत्थान और हर वर्ग की समृद्धि का पर्याय बन गई है. 25 साल की सेवा के दौरान मोदी जी ने जनकल्याणकारी नीतियों, उनके क्रियान्वयन, निर्णय की दृढ़ता, पारदर्शिता व परिणाम की गारंटी से शासन की परिभाषा ही बदल दी और 'पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस' का आदर्श स्थापित किया."

एक अन्य पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहा है. अमित शाह बोले, "युद्ध व अस्थिरता के इस दौर में भारत शांति व सौहार्द की एक महत्वपूर्ण वैश्विक आवाज बनकर उभरा है. मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास जगाकर ‘विकसित भारत’ का मंत्र दिया और 2047 तक हर क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने का संकल्प दिलाया. उनके नेतृत्व में सेवा कार्यों का भागीदार बनना हम सभी के लिए सौभाग्य व गौरव की बात है.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी दी बधाई, क्या लिखा?

पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे करने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्र प्रथम, सेवा ही जीवन! गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानसेवक तक, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के प्रमुख के रूप में 25 स्वर्णिम वर्षों की यात्रा में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनसेवा और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. यह केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि स्पष्ट विज़न, दृढ़ संकल्प और आधुनिक भारत के निर्माण का एक ऐतिहासिक अध्याय है.

हर चुनौती को अवसर में बदलना, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ के संकल्प को सिद्ध करना और भारत को वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, प्रधानमंत्री जी के अथक परिश्रम और अटूट संकल्प-शक्ति का प्रमाण है.

राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. आपके यशस्वी नेतृत्व में ‘विकसित भारत 2047’ के सामूहिक स्वप्न को साकार करने की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी.

उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी के लिए क्या कहा?

उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'प्रधान सेवक' के तौर पर नरेंद्र मोदी की यात्रा ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र के साथ समावेशी विकास के विजन को एक राष्ट्रव्यापी मिशन में बदल दिया है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "सरकार के प्रमुख के तौर पर देश की सेवा के 25 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. 'प्रधान सेवक' के तौर पर आपकी यात्रा ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र के साथ समावेशी विकास के विजन को एक राष्ट्रव्यापी मिशन में बदल दिया है."

उन्होंने आगे लिखा, "विभिन्न राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की अपनी यात्राओं के दौरान, मैंने बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रगति, बढ़ते अवसरों और समावेशी विकास के माध्यम से भारत में स्पष्ट बदलाव देखा है. आपके दूरदर्शी नेतृत्व की सबसे बड़ी उपलब्धि 25 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकालना है. यह एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे मानव इतिहास कभी नहीं भूल सकता." उपराष्ट्रपति ने कामना की कि ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, खुशी और शक्ति प्रदान करें ताकि आप 2047 तक समावेशी, समृद्ध और विकसित भारत की यात्रा में देश की सेवा करते रहें.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पोस्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी की 25 वर्ष की यह यात्रा जनसेवा की साधना, राष्ट्र आराधना के भाव और भारत के उत्कर्ष को समर्पित एक अखंड संकल्प की यात्रा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री के जीवन का प्रत्येक दिन भारत माता के वैभव को समर्पित रहा है. गुजरात की पुण्यभूमि से प्रवाहित हुई जनसेवा की यह धारा आज हिमालय से सागर तक भारत के जन-मन को स्पर्श कर रही है. गांव, गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के जीवन में आया परिवर्तन राष्ट्र के नवजागरण की एक सुंदर गाथा रच रहा है."

रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया, "इन 25 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा को संस्कार, कर्तव्य को साधना और राष्ट्रहित को जीवन का ध्येय बनाया है. उन्होंने भारत के आत्मविश्वास को जागृत किया, हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा दी और प्रत्येक भारतीय के हृदय में विकसित एवं वैभवशाली भारत का संकल्प प्रबल किया. आज 25 वर्षों की यह राष्ट्र-साधना विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ एक नए युग की ओर अग्रसर है."

उन्होंने यह भी कहा कि जनसेवा और राष्ट्र आराधना के इन यशस्वी 25 वर्षों की प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई. भारत माता के परम वैभव का उनका संकल्प निरंतर सिद्धि की ओर बढ़ता रहे, यही मंगलकामना है.

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मणिपुर के मुख्यमंत्री का संदेश

मणिपुर के मुख्यमंत्री खेमचंद युमनाम ने पोस्ट में लिखा, "7 अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा करने से लेकर 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्पित जन-सेवा की 25 वर्षों की असाधारण यात्रा है. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, 2047 तक 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के हमारे सामूहिक संकल्प को प्रेरित करती रहती है."

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री ने भी लिखा पोस्ट

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पोस्ट किया, "मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक के 25 वर्षों की यह यात्रा जनसेवा और समर्पण की मिसाल है. हर सांस देश के नाम करने वाले प्रधानमंत्री जी को 25 साल के बेमिसाल कार्यकाल की बधाई."

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इनपुट IANS के साथ