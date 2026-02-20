बूथ अध्यक्ष की बेटी के शादी समारोह में CM धामी ने तोड़ा प्रोटोकॉल, निभाई हल्दी की रस्म

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिन्यालीसौड़ में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में शामिल हुए. हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों की जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना रहा. यही नहीं उन्होंने बूथ अध्यक्ष की बेटी की शादी समारोह में शामिल होकर हल्दी की रस्म भी निभाई और आशीर्वाद दिया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दूरदराज से आए नागरिकों की शिकायतें गंभीरता से सुनीं. उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनने और पारदर्शी व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है. उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और जनता का विश्वास भी निरंतर मजबूत हो रहा है.

बूथ अध्यक्ष की बेटी की शादी में पहुंचे

इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि बीजेपी के बढ़ेथी बूथ अध्यक्ष उत्तम सिंह रावत की पुत्री आशिका रावत का विवाह समारोह चल रहा है. यह सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल से इतर मानवीय संवेदना का परिचय दिया. वे बिना औपचारिक कार्यक्रम के सीधे बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे और परिवार को शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने विवाह से पूर्व आयोजित हल्दी समारोह में भी परिजन की तरह सहभागिता निभाई. उनकी अचानक उपस्थिति से परिवारजन और स्थानीय कार्यकर्ता भावुक हो उठे. एक साधारण कार्यकर्ता के घर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहुंचना सभी के लिए प्रेरणादायक क्षण रहा.

सीएम की हो रही तारीफ़

मुख्यमंत्री धामी का यह व्यवहार संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके आत्मीय संबंधों को दर्शाता है. उन्होंने यह संदेश दिया कि पार्टी की असली शक्ति बूथ स्तर का कार्यकर्ता है और उसका सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मीयता से होना चाहिए. चिन्यालीसौड़ में जनसंवाद और एक कार्यकर्ता के परिवार में सहभागिता. इन दोनों घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री धामी प्रशासनिक दृढ़ता के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को भी समान महत्व देते हैं.