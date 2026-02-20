भगवा कपड़ों में जापान-सिंगापुर का दौरा करेंगे CM योगी, कौन-कौन जाएगा साथ? ये रहा पूरा शेड्यूल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभगवा कपड़ों में जापान-सिंगापुर का दौरा करेंगे CM योगी, कौन-कौन जाएगा साथ? ये रहा पूरा शेड्यूल

CM Yogi Adityanath Japan-Singapore Visit: सीएम योगी आदित्यनाथ चार दिवसीय सिंगापुर-जापान दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो निवेशकों और भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे. ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 20 Feb 2026 10:09 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय दौरे पर जाएंगे. उनके साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी रवाना होगा. सीएम योगी भगवा कपड़ों में जापान-सिंगापुर की धरती पर उतरेंगे. अपने चार दिवसीय दौरे पर वो निवेशकों और भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे. ये दौरान निवेश के लिहाज से अहम माना जा रहा है.  

सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर और जापान जाएगा. सीएम योगी अपने विदेश दौरे पर भी भगवा वस्त्रों में ही नज़र आएंगे. हालांकि इस दौरान वो हमेशा की तरह सैंडल नहीं पहनेंगे बल्कि जूतों में नजर आएंगे. 

सीएम योगी के साथ प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री ⁠सुरेश खन्ना, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री के ओएसडी आरबीएस रावत, विशेष सचिव अमित सिंह, आईएएस ⁠दीपक कुमार, ⁠प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रम विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज़्म, CEO Invest UP और ⁠निदेशक नेडा शामिल हैं.  

भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे सीएम योगी

सीएम योगी 23-24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे जबकि 25-26 फरवरी को जापान दौरे पर रहेंगे. उनके विदेश दौरे में सिंगापुर और जापान में कम्यूनिटी इवेंट का आयोजन रखा गया है, जहां वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही वो दोनों जगहों पर निवेश को लेकर रोड शो का भी आयोजन करेंगे.  

सियासी हस्तियों और निवेशकों से मुलाक़ात

मुख्यमंत्री सिंगापुर में पीएम, राष्ट्रपति, गृहमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात संभावित है. इसके अलावा 23 फरवरी को सिंगापुर और 25 फरवरी को जापान में कम्यूनिटी इवेंट का आयोजन किया जाएगा. जापान में सीएम योगी यामानाशी के गवर्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं. सीएम योगी न सिर्फ निवेशकों से मिलेंगे बल्कि यहां रह रहे भारतीयों से भी मिलेंगे.

सीएम योगी का ये दौरा यूपी के एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री यहां ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रित करेंगे. 

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Published at : 20 Feb 2026 10:09 AM (IST)
UP NEWS Yogi Adityanath Singapore-Japan Trip
