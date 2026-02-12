चित्रकूट: घर में हो रही थी शादी की तैयारी, दुल्हन प्रेमी संग ब्यूटी पार्लर से हुई रफूचक्कर

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के कर्वी कोतवाली क्षेत्र में शादी से एक दिन पहले दुल्हन ब्यूटी पार्लर से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गयी. जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया. पिता ने कोतवाली में आरोपी प्रेमी समेत तीन लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया. लेकिन लड़की ने वीडियो जारी कर परिजनों द्वारा जबरन बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी करवाने का आरोप लगाया. उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को जल्द बरामद करने की बात कही है. उधर पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा है, क्यूंकि एक दिन बाद ही शादी थी और दुल्हन अब प्रेमी के साथ फरार हो गयी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के छपरा माफी गांव का है. जहां रहने वाली 25 वर्षीय युवती दिव्या की शादी मानिकपुर के नागर गांव के रहने वाले धनंजय से उसके परिजनों ने शादी तय की थी. जिसकी बारात 12 फरवरी को आनी थी और घर पर शादी की तैयारी जोरों पर चल रही थी. 10 फरवरी से शादी के रस्में होने वाली थी और मंडप का कार्यक्रम होना था, लेकिन इसके एक दिन पहले ही 9 फरवरी को युवती दिव्या के पिता दिव्या और उसकी छोटी बहन को मेकअप कराने के लिए सीतापुर कस्बे के अपूर्वा ब्यूटी पार्लर ले गए थे.

दिव्या अपना मेकअप कराने के बाद बाहर निकल आई और उसकी छोटी बहन अंदर मेकअप करा रही थी तभी मौका पाकर दिव्या अपने प्रेमी आदित्य सिंह चौहान के साथ गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गई. जब उसका पिता ने उसे भागते हुए देखा और उसको रोकने के लिए बाहर भगा तो तब तक दिव्या रफू चक्कर हो चुकी थी. जिसके बाद पिता ने कर्वी कोतवाली में तहरीर देकर प्रेमी युवक आदित्य सिंह चौहान,शिवेंद्र और गरिमा दीक्षित के खिलाफ लड़की का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज करा दिया.

प्रेमी के साथ जारी किया वीडियो

प्रेमी युवती दिव्या शुक्ला ने अपने प्रेमी आदित्य सिंह चौहान के साथ गाड़ी में बैठकर अपना एक वीडियो जारी कर अपने मन से भागने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिजनों पर ही बड़े उम्र के लड़के के साथ जबरदस्ती शादी कराने और प्रताड़ना का आरोप लगाया है, और प्रयागराज में आर्य समाज के रीतिरिवाज से प्रेमी युवक आदित्य सिंह चौहान से शादी कर ली है. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. पुलिस का कहना है कि लड़की को बरामद कर जल्द उसका न्यायालय के समक्ष उसका बयान कराया जाएगा.