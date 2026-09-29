छाता में BJP मजबूत, असली लड़ाई सीट बंटवारे की, जानिए बीजेपी-RLD का पूरा समीकरण

छाता सीट की विधानसभा संख्या 81 है. छाता मथुरा लोकसभा और जिला दोनों का हिस्सा है. छाता से चौधरी लक्ष्मीनारायण बीजेपी से सिटिंग विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं. लक्ष्मीनारायण बसपा और कांग्रेस में भी रह चुके हैं. 2017 से लक्ष्मीनारायण बीजेपी में हैं और 2017 और 2022 में बीजेपी के विधायक बने.

छाता विधानसभा सीट पर बीजेपी, आरएलडी और बसपा चुनाव जीतती रही हैं. 1996 में कांग्रेस आखिरी बार छाता विधानसभा जीत पाई थी. छाता में अब तक समाजवादी पार्टी एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है.

छाता विधानसभा सीट जाट और ठाकुर बाहुल्य विधानसभा सीट है. छाता में जाट और ठाकुर दोनों ही समाज के वोट बराबर बराबर हैं.

2026 में एसआईआर के बाद छाता विधानसभा सीट में 3,29,695 वोट बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय छाता में 3,75,497 मतदाता थे. एसआईआर के बाद लगभग 45,802 वोट घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में छाता विधानसभा सीट से बीजेपी के लक्ष्मीनारायण चौधरी विधायक बने. लक्ष्मीनारायण अलग अलग दलों से छाता से 5 बार के विधायक हैं. सपा ने गठबंधन के तहत छाता विधानसभा सीट आरएलडी के कोटे में दे दी. आरएलडी ने पूर्व विधायक तेजपाल सिंह को टिकट दिया. बसपा ने सोनपाल और कांग्रेस ने पूनम देवी को टिकट दिया. दिलचस्प यह रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में छाता से एक अन्य लक्ष्मीनारायण निर्दलीय चुनाव लड़ गए, जिन्हें कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वोट मिल गए.

अभी जब बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है तो 2027 में सबसे ज्यादा लड़ाई इसी बात की होगी कि छाता विधानसभा सीट बीजेपी या आरएलडी किसके कोटे में जाएगी.

2022 विधानसभा चुनाव में छाता विधानसभा के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,24,414

2. आरएलडी-सपा गठबंधन- 75,466

3. बसपा- 30,214

4. निर्दलीय- 1,859

5. कांग्रेस- 1,481

2022 विधानसभा चुनाव में छाता विधानसभा सीट से बीजेपी के लक्ष्मीनारायण चौधरी चुनाव जीते. बीजेपी ने सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार तेजपाल सिंह को लगभग 49 हजार वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया. दोनों ही नेता छाता के बड़े नेता माने जाते हैं. लक्ष्मीनारायण चौधरी जाट समाज से हैं तो तेजपाल सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं. 2022 विधानसभा चुनाव में छाता में बीजेपी को 52.18 प्रतिशत और आरएलडी को 31.65 फीसदी वोट मिले. बीजेपी और आरएलडी के बीच करीब 21 प्रतिशत वोटों का फासला रहा. छाता में बसपा को लगभग 30 हजार वोट मिले. निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मीनारायण को कांग्रेस पार्टी से 378 वोट ज्यादा मिल गए.

2022 विधानसभा चुनाव में छाता में बीजेपी को जाट, ब्राह्मण, बनिया, बघेल, प्रजापति, माली और गुर्जर समाज का वोट एक तरफा मिला. वहीं बीजेपी को लगभग 60 प्रतिशत ठाकुर वोट भी हासिल हुए. इसीलिए बीजेपी एक तरफा छाता में जीतने पर कामयाब रही. बीजेपी जाट और ठाकुर दोनों का अच्छा खासा वोट एक साथ लेने में कामयाब रही.

2022 विधानसभा चुनाव में छाता में आरएलडी प्रत्याशी को जाट वोट ना के बराबर मिले. आरएलडी जिस जाट वोट की राजनीति करते आई है, उस जाट समाज ने छाता में आरएलडी का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया. सपा से गठबंधन के नाते आरएलडी को छाता में यादव और मुस्लिम वोट मिले, इसके अलावा आरएलडी प्रत्याशी ने लगभग 40 फीसदी ठाकुर वोट भी हासिल किए. हालांकि 4-5 हजार जाट वोट आरएलडी के पास जरूर गए.

2022 विधानसभा चुनावन में छाता में बसपा को एससी समाज का पूरा वोट मिला, अपने कैडर वोट को बसपा अपने साथ जोड़े रखने में सफल रही.

2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों के कुछ महीनों बाद आरएलडी ने सपा का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया.

2024 लोकसभा चुनाव में मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की हेमा मालिनी और सपा गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर चुनाव लड़े. बसपा ने सुरेश सिंह को टिकट दिया.

2024 लोकसभा चुनाव में छाता विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,07,946

2. कांग्रेस- 33,400

3. बसपा- 28,871

2024 लोकसभा चुनाव में छाता विधानसभा सीट से बीजेपी की हेमा मालिनी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी ने सपा गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग 74 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 28 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में छाता में मतदान प्रतिशत कम रहा. छाता में बीजेपी को जाट और ठाकुर दोनों वोट एक साथ मिल गए. इसके अलावा सामान्य वर्ग और गैर यादव ओबीसी का भी पूरा वोट बीजेपी को मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में छाता विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को सपा का यादव और मुस्लिम वोट ही मिल पाया. बघेल वोट भी कांग्रेस का बघेल प्रत्याशी नहीं ले पाए. बसपा को एससी समाज का वोट मिला.

2027 विधानसभा चुनाव में समीकरण के लिहाज से बीजेपी छाता में मजबूत है. लेकिन असली राजनीतिक लड़ाई लक्ष्मीनारायण और तेजपाल सिंह के समीकरण से बनती-बिगड़ती दिखाई पडे़गी.

छाता विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. जाट- 80 हजार

2. ठाकुर- 75 हजार

3. एससी- 40 हजार

4. ब्राह्मण- 20 हजार

5. बनिया- 20 हजार

6. मुस्लिम- 40 हजार

7. गुर्जर- 10 हजार

8. माली- 10 हजार

9. प्रजापति- 10 हजार

10. यादव- 8 हजार

11. बघेल- 15 हजार

छाता विधानसभा सीट पर जाट और ठाकुर हार जीत तय करते हैं.