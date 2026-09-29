छर्रा सीट में BJP की लगातार 2 जीत, सपा सिर्फ एक बार; 2027 से पहले समझिए सीट का पूरा इतिहास

छर्रा सीट की विधानसभा संख्या 74 है. छर्रा विधानसभा सीट अलीगढ़ जिले और हाथरस लोकसभा सीट का हिस्सा है. छर्रा विधानसभा सीट क्षत्रिय, लोधी और बघेल बाहुल्य विधानसभा सीट है.

2012 में सपा के राकेश सिंह छर्रा विधानसभा सीट से विधायक बने. 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रवेन्द्र पाल सिंह छर्रा से विधानसभा चुनाव जीते. छर्रा विधानसभा सीट पर सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है.

2026 में एसआईआर के बाद छर्रा विधानसभा सीट पर 3,42,092 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के समय 3,82,998 मतदाता थे. एसआईआर के बाद छर्रा विधानसभा सीट पर 40,906 वोट कम हुए.

2022 विधानसभा चुनाव में छर्रा से बीजेपी के रवेन्द्र पाल सिंह विधायक बने. सपा ने लक्ष्मी धनगड़ को टिकट दिया. बसपा ने तिलकराज और कांग्रेस ने अखिलेश कुमार को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में छर्रा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,11,293

2. सपा- 86,966

3. बसपा- 37,558

4. कांग्रेस- 1,792

2022 विधानसभा चुनाव में छर्रा विधानसभा सीट से बीजेपी की अच्छे अंतर से जीत हुई. बीजेपी के रवेन्द्र पाल सिंह ने सपा की लक्ष्मी धनगर को लगभग 25 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 45.79 प्रतिशत और सपा को 35.78 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 10 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. बसपा को लगभग 37 हजार वोट हासिल हुए तो कांग्रेस 2 हजार वोट भी नहीं ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में छर्रा विधानसभा सीट पर बीजेपी को ठाकुर और लोधी वोट एक साथ मिले. इसके अलावा बघेल और यादव छोड़कर ओबीसी की अन्य जातियों का वोट भी बीजेपी के साथ गया. ब्राह्मण समाज का वोट भी बीजेपी को मिला लेकिन 3 हजार ब्राह्मण वोटों का नुकसान बीजेपी को हुआ. बीजेपी को एससी समाज का वोट ना के बराबर मिला. बीजेपी ने क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था.

2022 विधानसभा चुनाव में सपा को बघेल (धनगर), यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. लेकिन इसके अलावा और कोई वोट हासिल नहीं हुआ. बघेल में भी पूरा वोट सपा को नहीं मिला, 20 फीसदी बघेल वोट बीजेपी के साथ गया. सपा को आरएलडी से गठबंधन के बाद भी जाट वोट छर्रा विधानसभा सीट पर नहीं मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को एससी समाज का पूरा वोट मिला और 3 हजार के आसपास ब्राह्मण मतदाता का वोट बसपा के साथ गया.

2022 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरएलडी ने गठबंधन कर लिया. छर्रा विधानसभा सीट हाथरस (सु) लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हाथरस से अनूप वाल्मीकि और सपा ने जसवीर वाल्मीकि को टिकट दिया था.

2024 लोकसभा चुनाव में छर्रा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजपी- 1,11,840

2. सपा- 70,537

3. बसपा- 35,242

2024 लोकसभा चुनाव में छर्रा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लगभग 41 हजार वोटों से बढ़त हासिल की. बीजेपी, सपा और बसपा तीनों के ही प्रत्याशी एससी समाज से थे.

2024 लोकसभा चुनाव में छर्रा विधानसभा सीट पर बीजेपी को क्षत्रिय, ब्राह्मण, लोधी, जाट, बघेल समेत गैर यादव ओबीसी का सारा वोट मिला. वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही मिल पाए. जबकि बसपा को एससी समाज का वोट मिला. 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को जो बघेल (धनगर) समाज का वोट मिला था, 2024 में बघेल समाज का वोट बीजेपी के पास वापस चला गया.

छर्रा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. क्षत्रिय- 83 हजार

2. एससी- 52 हजार

3. मुस्लिम- 45 हजार

4. लोधी- 45 हजार

5. यादव- 38 हजार

6. बघेल- 24 हजार

7. ब्राह्मण- 12 हजार

8. बनिया- 10 हजार

9. सैनी- 12 हजार

10. जाट- 9 हजार

11. कश्यप- 8 हजार

12. सूर्यवंशी- 5 हजार

छर्रा विधानसभा सीट ठाकुर, एससी और लोधी बाहुल्य विधानसभा सीट है. बघेल समेत अति पिछड़ी जातियों का वोट भी लगभग 50 हजार से ज्यादा है. मुस्लिम मतदाता लगभग 45 हजार के आसपास है, लेकिन छर्रा विधानसभा सीट पर हार जीत ठाकुर और लोधी मतदाता तय करते हैं.