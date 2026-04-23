उत्तराखंड: 25 कुंतल फूलों की भव्य सजावट से सजा बदरीनाथ धाम, आज खुलेंगे कपाट

उत्तराखंड के पवित्र धाम बदरीनाथ मंदिर में आज श्रद्धा और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिलेगा. जब भगवान विष्णु के कपाट विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए धाम पूरी तरह तैयार है और मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है.

बृहस्पतिवार सुबह ठीक 6:15 बजे कपाट खुलने की प्रक्रिया संपन्न होगी. कपाट खुलते ही श्रद्धालु भगवान बदरीविशाल के दर्शन के साथ-साथ अखंड ज्योति के भी दर्शन कर सकेंगे. जिसे विशेष रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस अवसर को खास बनाने के लिए मंदिर और आसपास के क्षेत्र को करीब 25 कुंतल ऑर्किड और गेंदे के फूलों से सजाया गया है. रंग-बिरंगे फूलों से सजा पूरा धाम बेहद आकर्षक और दिव्य नजर आ रहा है. इस बार मुख्य सिंह द्वार को पहली बार फलों से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं के साथ किया डोलियों का स्वागत

जानकारी के अनुसार, कपाट खुलने से पहले पारंपरिक धार्मिक परंपराओं का निर्वहन भी पूरी श्रद्धा के साथ किया गया. बुधवार को उद्धव, तेल कलश और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी बदरीनाथ धाम पहुंची. वहीं, कुबेर देवता की डोली रात्रि प्रवास के लिए बामणी गांव पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया. सुबह योग मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद देव डोलियां बदरीनाथ धाम के लिए रवाना हुईं. इस धार्मिक यात्रा में बदरीनाथ के रावल (मुख्य पुजारी) अमरनाथ नंबूदरी, बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, धर्माधिकारी स्वयंबर सेमवाल, वेदपाठी आचार्य रविंद्र भट्ट और नायब रावल सूर्यराग नंबूदरी सहित कई प्रमुख धार्मिक हस्तियां शामिल रहीं. बामणी गांव में श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं के साथ डोलियों का स्वागत किया, जबकि महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भजन-कीर्तन कर भगवान बदरीनाथ की स्तुति की.

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कपाट खुलने के दौरान सीएम रहेंगे मौजूद

कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे. वे एक दिन पहले ही बदरीनाथ पहुंच चुके हैं और रात्रि प्रवास के बाद आज सुबह कपाट उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे. उनके साथ बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी उपस्थित रहेंगे. तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. चमोली जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है. बुधवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने धाम में तैनात अधिकारियों और जवानों को विशेष ब्रीफिंग दी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ करें.

धाम में प्राकृतिक सुंदरता श्रद्धालुओं को कर रही आकर्षित

प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने को प्राथमिकता दी है. अधिकारियों ने पुलिस बल को ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सकारात्मक और यादगार अनुभव मिल सके. सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है. धाम में आध्यात्मिक वातावरण के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और साफ आसमान बदरीनाथ यात्रा को और भी विशेष बना रहे हैं. कुल मिलाकर, बदरीनाथ धाम में आज कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा एक नए उत्साह और आस्था के साथ आगे बढ़ेगी. प्रशासन की तैयारियों और श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष भी यात्रा के सफल और सुरक्षित रहने की उम्मीद जताई जा रही है.

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