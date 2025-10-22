हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChardham Yatra: गंगोत्री-यमुनोत्री-केदारनाथ के कपाट बंद, इस साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Chardham Yatra: गंगोत्री-यमुनोत्री-केदारनाथ के कपाट बंद, इस साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Char Dham Yatra: इस साल चारधाम यात्रा दो मई से शुरू हुई. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी थी. 50 लाख से अधिक यात्री पहुंचे .

By : दानिश खान | Updated at : 22 Oct 2025 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा का अब समापन शुरू हो गया है. बुधवार 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए विधिवत बंद हो गए. गुरूवार 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे. जिसके बाद इस साल की चारधाम यात्रा विधिवत समाप्त हो जाएगी.

इस यात्रा में बद्रीनाथ धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं. इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं  की संख्या का रिकॉर्ड टूट चुका है. 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे.

बीच कई बार प्राकृतिक आपदाओं के चलते यात्रा में रुकावटें आयीं लेकिन तीर्थयात्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ. यात्रा की सफलता के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष इंतजाम किए थे,जिसका असर भी देखने को मिला था.

मई से शुरू हुई थी चारधाम यात्रा

इस साल चारधाम यात्रा दो मई से शुरू हुई. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी थी. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में लाखों भक्तों ने दर्शन किए. केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी 10-12 लाख यात्रियों ने दर्शन किए. बद्रीनाथ धाम में भी 15 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए.


Chardham Yatra: गंगोत्री-यमुनोत्री-केदारनाथ के कपाट बंद, इस साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

अगले वर्ष बेहतर होंगी व्यवस्थाएं

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 2025 की चारधाम यात्रा ने विश्व स्तर पर उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छवि को मजबूत किया. अगले साल और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों का स्वागत करेंगे.  


Chardham Yatra: गंगोत्री-यमुनोत्री-केदारनाथ के कपाट बंद, इस साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

शीतकाल में दर्शन की व्यवस्था पुख्ता

गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की पूजा-अर्चना अब शीतकालीन गद्दीस्थल मुखवा में होगी. जबकि यमुनोत्री धाम की मां यमुना की पूजा खरसाली में की जाएगी. केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होगी. प्रशासन ने शीतकालीन दर्शन के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं. स्थानीय पुलिस और मंदिर समितियों ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर, आवास और परिवहन की व्यवस्था की है.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 10:43 AM (IST)
Tags :
Chardham Yatra UTTARAKHAND NEWS Char Dham Yatra Closed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
टेलीविजन
दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती
दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने
टेलीविजन
दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, पिता ने बचाई जान, एक्ट्रेस ने अब सुनाई दिलदहला देने वाली आपबीती
दिवाली पर आग में झुलस जातीं बिग बॉस 9 फेम प्रिया मलिक, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती
क्रिकेट
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
इंडिया
India-US Relations: 'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
'हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद...', ट्रंप ने फोन कर दी दिवाली की शुभकामनाएं तो PM मोदी बोले- Thank You
ट्रेंडिंग
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
हेल्थ
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
जनरल नॉलेज
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget