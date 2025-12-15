बुलंदशहर: खुद को पुलिस बताकर स्क्रैप कारोबारी से लूट, पूर्व BJP नेता समेत 3 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने दिल्ली के स्क्रैप व्यापरी शहजाद से 13 दिसंबर को हुई लूट खुलासा करते हुए बीजेपी नेता समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से लूटी गयी 1.98 लाख रुपए भी बरामद किए हैं. इसके अलावा लूट में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी और देशी तमंचा भी बरामद हुआ है.

आरोपियों ने स्क्रैप दिखाकर सौदा तय किया था और जब शहजाद अपने साथी के साथ माल लेने पहुंचा था, तो वहां उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने इस घटना का महज 13 घंटे में खुलासा कर दिया. अभी एक आरोपी फरार है, जिसे जल्द पकड़ने का दावा पुलिस ने किया है.

क्या है पूरा मामला ?

13 दिसम्बर को दिल्ली निवासी शहजाद ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी थी कि 12 दिसम्बर को साजिद द्वारा उसे एलमोनीयम स्क्रैप दिखाने के लिये बुलाया गया था. स्क्रैप का सौदा होने पर 13 दिसम्बर को जब वह अपने एक साथी के साथ रुपये लेकर स्क्रैप खरीदने बुलंदशहर के साजिद के पास उसके फार्म हाउस ग्राम हसनपुर आया तो तभी फोन कर साजिद ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. जिसके बाद साजिद के साथियों रविन्द्र,मनोज व बबलू ने खुदको स्पेशल टीम के पुलिस कर्मी बनकर दिल्ली निवासी स्क्रैप कारोबार शहजाद को डरा धमकाकर गाड़ी में बैठकर उससे रुपये लूट लिए.

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तीन आरोपी साजिद,मनोज व रविन्द्र को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि घटना में शामिल बबलू अभी फरार है, जिसको पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. गिरफ्तार रविन्द्र बीजेपी के अग्रसेन मंडल के शक्ति केंद्र संयोजक है. पुलिस के मुताबिक रविन्द्र का आपराधिक इतिहास है. पार्टी ने उसे 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

एसपी सिटी ने किया खुलासा

एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि थाना कोतवाली देहात कोतवाली नगर व स्वाट की टीम ने एक लूट की घटना का खुलासा किया है. शहजाद जो दिल्ली सीलमपुर का रहने वाला है. उसको स्क्रेप बेचने के बहाने बुलाया गया जब वह स्क्रैप खरीदने के उद्देश्य से बुलंदशहर के गांव हसनपुर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद तीन अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी अपनी गाड़ी में बैठा लिया और जो पैसा स्क्रैप खरीदने के लिए शहजाद अपने साथ लेकर आया था, उसको लूट लिया.

जिसके बाद आरोपियों ने कोतवाली नगर क्षेत्र की चौकी आवास विकास क्षेत्र के बदनोरा पुल के पास इन लोगों ने शहजाद को गाड़ी से उतार दिया. इसके बाद शहजाद ने 112 पर पुलिस को सूचना दी. सूचना पर कोतवाली देहात कोतवाली नगर व स्वाट टीम ने मौके पर जाकर छानबीन की इसके बाद यह पूरी घटना प्रकाश में आई.

इसमें तीन आरोपी साजिद ,मनोज व रविंद्र प्रधान को पुलिस ने हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो इन लोगों द्वारा घटना कबूल की. पुलिस लाइन के पास से लूटे गए 1 लाख 98 हजार रुपये एक मोबाइल फोन दो तमंचे,दो डंडे और एक बुलेरो गाड़ी बरामद किए है.

खुद को पुलिस बताकर की थी लूट

इसमें वादी शहजाद द्वारा बताया गया की मौके पर पहले से मौजूद तीनों आरोपियों ने उन्होंने अपने आपको पुलिस वाला बताकर डरा धमकाकर गाड़ी में बैठाया था. गिरफ्तार साजिद पर 11 व रविन्द्र पर 5 मुकदमे दर्ज हैं.