बुलंदशहर पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया 50 हजार का इनामी बदमाश जुबैर, 46 आपराधिक मुकदमे थे दर्ज

जनपद बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. थाना कोतवाली देहात और थाना गुलावठी पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर को ढेर कर दिया. यह मुठभेड़ कोतवाली देहात क्षेत्र के स्याना रोड पर जसनवली गांव के पास हुई.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, देर रात कोतवाली देहात और गुलावठी थाना पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की. जिसमें बदमाश आजाद उर्फ जुबैर घायल हो गया.

जिला अस्पताल में घोषित किया गया मृत

मुठभेड़ में घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से एक 30 बोर की पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

इस मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया. घायल सिपाही को भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मारे गए बदमाश आजाद उर्फ जुबैर पर करीब 46 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. वह लंबे समय से पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में वह वांछित चल रहा था.

मुठभेड़ के बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आजाद उर्फ जुबैर इलाके में दहशत का पर्याय बना हुआ था. उसके ढेर होने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.