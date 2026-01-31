बुलंदशहर पुलिस ने ट्रक से बरामद की 50 लाख की 745 पेटी अवैध शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार

बुलंदशहर की अरनिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने 2 शातिर शराब तस्करो को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शराब तस्करों के कब्जे से 745 पेटी अवैध अंग्रजी शराब बरामद की, जिसकी अनुमति कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने शराब तस्करों से 1 ट्रक व 02 मोबाइल फोन भी बरामद किये है.

पुलिस के अनुसार, देर रात स्वाट टीम देहात व थाना अरनिया पुलिस ने चैकिंग के दौरान 2 शातिर शराब तस्करों संदीप व सरबजीत को मानगढ़ी मंदिर पहावटी चौकी के पास से 1 ट्रक में लदी 745 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 2 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया है. ये शराब तस्कर पंजाब से शराब तस्करी कर झारखंड में तस्करी किया करते थे. पुलिस अब तस्करों के लिंक तलाश करने में जुटी है. पुलिस अब गिरफ्तार शराब तस्करों पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

तलाशी के दौरान ट्रक से मिली 745 पेटी अवैध शराब

एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह के अनुसार, "देर रात पुलिस सूचना के आधार पर थाना अरनिया पुलिस टीम व स्वाट टीम देहात की संयुक्त टीम के साथ NH 34 पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पंजाब नंबर के 14 टायरा ट्रक को रोका, जिसमें आगे की ओर अगरबत्ती की डस्ट और धान की भूसी के बोर लदे हुए थे. तलाशी लेने पर इसके अंदर 745 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जो पंजाब में बिक्री के लिए अनुबंधित थी, उसकी पेटी मिली है, जिसकी अनुमानित मूल्य 50 लाख रुपये है."

पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि ये शराब पंजाब के लुधियाना से ले जाकर झारखंड, बिहार में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था. इस ट्रक में दो व्यक्ति सवार थे, संदीप निवासी बरनाला और सरबजीत निवासी लुधियाना को गिरफ्तार किया गया है. इसमें से संदीप का शराब तस्करी का अपराधिक इतिहास है. इन दोनों से पूछताछ में शराब तस्करी के कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, जिन पर काम किया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.