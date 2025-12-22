बुलंदशहर में बलात्कारियों की बेशर्मी...दोष सिद्ध होने के बाद कैमरे में MEDIA को किया चैलेंज

उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर गैंगरेप के दोषियों की बेशर्मी का वीडियो सामने आया है, यहां गैंगरेप के आरोपियों को दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस कस्टडी में खड़े बलात्कारियों ने बेशर्मी की हदें पार की हैं. पुलिस कस्टडी में खड़े एक रेपिस्ट ने मीडिया के कैमरे देखते ही कहा, 'सच्चाई भी छाप लो भैया जी... पहले तो झूठ छाप छाप के हाइलाइट कर दिया.'

वहीं दूसरे रेपिस्ट पहले वाले से भी एक कदम आगे निकला... पुलिस कस्टडी में दूसरे रेपिस्ट ने मीडिया कर्मियों को ही चैलेंज कर दिया. बलात्कारी ने मीडिया के कैमरे पर बोला, 'जियो मेरे शेरों.. बहोत बढ़िया... शब्बास...' बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोष सिद्ध होने बाद दोषियों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कीं. ये लोग मीडिया कर्मियों को वीडियो लेने के लिए बोल रहा है. इनको पुलिस कस्टडी में भी कोई भय नही है. वही आरोपियों के दोष सिद्द होने के बाद अपराधियों का ये वेखोफ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मां-बेटी से गैंगरेप के आरोपी दोषी करार

आपको बता दें कि 29 जुलाई 2016 को बुलंदशहर NH 91 पर बहुचर्चित मां-बेटी से हुई गैंगरेप की वारदात में शामिल 5 आरोपियों को बुलंदशहर की विशेष पोक्सो (POCSO) कोर्ट ने दोषी करार दिया है. 29 जुलाई 2016 को मां-बेटी से हुए गैंगरेप के वारदात की गूंज देशभर में सुनाई दी थी.

पुलिस ने मामले में कुल 11 लोगों को बनाया था आरोपी

मां-बेटी से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था. सुनवाई के दौरान आरोपी सलीम की मौत हो गई. जबकि अजय उर्फ असलम उर्फ कालिया का हरियाणा और बंटी उर्फ गंजा उर्फ बबलू का नोएडा एसटीएफ द्वारा अलग-अलग मुठभेड़ों में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था. इसके अलावा तीन अन्य आरोपियों—रहीसुद्दीन, जावेद उर्फ शावेज और जबर सिंह—के नाम मामले से हटाते हुए सीबीआई ने उन्हें क्लीनचिट दे दी थी. शेष बचे पांचों आरोपियों को आज दोषी करार दिया गया है.

