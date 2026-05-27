प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वालों पर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन, उधम सिंह नगर से 4 गिरफ्तार

गरीब और भोले-भाले लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जनपद में अब तक धर्मांतरण से जुड़े 04 मुकदमे पंजीकृत किए है. बताया गया कि खटीमा ओर नानकमत्ता क्षेत्र में भोले-भाले गरीब, थारू समाज एवं अनुसूचित जाति के लोगों को पैसों, प्रलोभन और डर का सहारा लेकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था.

दरअसल, उधम सिंह नगर में पुलिस को सूचना मिल रही थी कि खटीमा, नानकमत्ता क्षेत्र में गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बनाते हुए थारू समाज एवं गरीब परिवारों को पैसों, सहायता, इलाज और अन्य प्रलोभनों का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था. ईसाई धर्म ना अपनाने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी. इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है. एसएसपी के निर्देश पर जनपद में अब तक धर्मांतरण से जुड़े 04 मुकदमे दर्ज किए गए.

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पुलिस ने धर्मांतरण मामले में इन लोगों को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने दान सिंह पुत्र चमन सिंह राणा निवासी मौहम्मदपुर भुडिया थाना खटीमा, जय सिंह पुत्र परशुराम राणा निवासी कुटरी चकरपुर थाना खटीमा, द्रौपदी राणा पत्नी जय सिंह राणा निवासी कुटरी चकरपुर थाना खटीमा और सुनील जार्ज पास्टर उर्फ सुनील जार्ज मसीह पुत्र तरसेम सिंह निवासी भूड महोलिया थाना खटीमा को गिरफ्तार किया है.

एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि 23-05-2026 को निवलेश राणा पत्नी संदीप सिंह राणा निवासी ग्राम दियां थाना खटीमा जनपद उधम सिंह नगर ने कोतवाली खटीमा में शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके पति संदीप सिंह राणा, कमलजीत सिंह एवं दान सिंह राणा द्वारा उन पर जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. विरोध करने पर गाली-गलौज, जान से मारने और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी. जिस पर कोतवाली खटीमा में मुकदमा पंजीकृत किया गया.

धर्मांतरण के लिए दिया जाता था पैसों का लालच

जांच में सामने आया कि आरोपी दान सिंह राणा आम जनता विशेषकर थारू जनजाति एवं गरीब परिवारों को उनकी पारिवारिक परेशानियां दूर करने, बीमारी ठीक कराने तथा आर्थिक सहायता दिलाने का लालच देता था. आरोपी लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के एवज में प्रतिमाह ₹6000/- तथा एकमुश्त ₹02 लाख रुपये देने का प्रलोभन दिया जाता था. आरोपी लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद उनकी बीमारी, पारिवारिक समस्याएं एवं आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी.

आरोपियों के निशाने पर थे अनुसूचित जाति के गरीब परिवार

इसके अतिरिक्त 10-05-2026 को रामपाल पुत्र स्व0 नत्थू लाल निवासी वार्ड नं0-20 मुण्डेली थाना खटीमा द्वारा भी कोतवाली खटीमा में शिकायत दर्ज कराई गई कि जय सिंह राणा, द्रौपदी राणा एवं सुनील जार्ज पास्टर उर्फ सुनील जार्ज मसीह द्वारा खटीमा क्षेत्र के थारू बाहुल्य गांवों एवं अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था.

हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में कहते थे अपमानजनक बातें

आरोप है कि अभियुक्त लोगों को प्रार्थना सभाओं में बुलाते थे, हिन्दू धर्म के संबंध में भ्रामक एवं अपमानजनक बातें कहते थे तथा ईसाई धर्म की विशेषताएं बताकर लोगों को प्रभावित करते थे. अभियुक्तों द्वारा ईसाई धर्म से संबंधित किताबें वितरित की जाती थीं तथा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता था. विरोध करने या किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जाती थी. इस संबंध में कोतवाली खटीमा में अभियोग पंजीकृत किया गया.

अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर द्वारा तत्काल विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर एवं क्षेत्राधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में गठित टीमों द्वारा लगातार दबिश एवं तलाश अभियान चलाया गया. पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियोगों में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया. अभियोगों में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.

आरोपियों के मोबाइल से मिलें पुलिस को अहम सुराग

पुलिस ने दान सिंह राणा के कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. मोबाइल में प्रार्थना सभाओं की फोटो एवं वीडियो, लोगों को स्नान कराकर धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित सामग्री, पैसों के लेनदेन के स्क्रीनशॉट, धर्मांतरण का लक्ष्य निर्धारित करने से संबंधित लेख तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई हैं. इसके अतिरिक्त वादिनी के पति संदीप सिंह को बच्चों के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों सहित बुलाने से संबंधित वार्तालाप भी प्राप्त हुई है.

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