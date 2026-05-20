यूपी में बनी सपा की सरकार तो पहले 90 दिन में यह काम करेंगे अखिलेश यादव, बता दिया प्लान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सपा ने कहा, बीजेपी संवैधानिक आरक्षण में फाउल प्ले कर रही है.

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अपने पुराने फॉर्मूले को जारी रखेगी. आज बुधवार को समाजवादी पार्टी की PDA ऑडिट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इसमें अखिलेश यादव के अलावा डिंपल यादव भी मौजूद शिवपाल यादव इकरा हसन समेत सपा के कई सांसद मौजूद रहे. इस दौरान 'आरक्षण का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा' के नारो की गूंज सुनाई दी.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस प्रेस कांफ्रेस के जरिए यूपी की जनता को बता दिया है कि वो पीडीए (PDA), यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को न केवल साथ लेकर चलेंगे, बल्कि उनके आरक्षण के अधिकारों को पूरा करने को लेकर गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के पहले 90 दिनों के भीतर 69,000 शिक्षक भर्ती को न्याय दिलाने का काम करेंगे.

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अखिलेश ने कहा- बीजेपी सरकार आरक्षण में मचा रही लूट

अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी में आरक्षण मार रहे रहे है ये लोग. उन्होंने कहा, "सबसे पहले 69000 शिक्षक भर्ती को विषय को लिया है. इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया. कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहां पर इन्हें न्याय न मिल जाए. बीजेपी के नेताओं के समक्ष अपनी बात रखने के पूरे प्रयास किए हैं. उदाहरण है कि 69000 शिक्षक भर्ती 2019 संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27 प्रतिशत, लेकिन मिला है 3.86 प्रतिशत. जो लूट हुई है वो है 23.14 प्रतिशत. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में सबको मिलाकर जो लूट हुई है उसका आंकड़ा 20 हजार सीटों का है. इसे खुद यूपी सरकार ने स्वीकार किया है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लूट हुई है.

अखिलेश का पीएम मोदी की अपील पर तंज

सपा प्रमुख ने बीजेपी को इस दौरान चुनौती भी दी कि आंकड़े गलत हो तो सही कर दें. अखिलेश ने इस दौरान PDA वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में लूट के आंकड़े पेश किए हैं. अखिलेश ने इस दौरान कई भर्तियों में आरक्षण में लूट की भर्ती के उदाहरण दिए. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, "अभी एक राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है उसने वंहा OBC आरक्षण को 17 से 7 प्रतिशत कर दिया है." अखिलेश यादव ने पीएम मोदी खर्च में कटौती की अपील पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, "अर्थव्यवस्था वो अच्छी होती है, जिसमें ज्यादा पैसा खर्चा हो. यह सरकार न पैसा कमाने दे रही है और न खर्च करने दे रही है. इसलिए नौकरियां खत्म कर रही है."

पहले 90 दिन में 69000 शिक्षक भर्ती को देंगे न्याय

अखिलेश ने कहा, "ये डेटा लूट के साथ डेटा छिपाने वाली सरकार है. आने वाले समय में PDA समर्थित सरकार बनाने का हम संकल्प लेते हैं. पहले 90 दिन में पहले पेज पर जो लिखे हुए हैं 69000 शिक्षक भर्ती को न्याय दिलाने का काम करेंगे. 90 दिन में जातिगत जनगणना कराकर दिखा देंगे." अखिलेश ने बताया कि पार्टी ने एक विशेष डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें PDA आरक्षण की लूट को विस्तार से बताया गया है. ये और बेहतर होता रहेगा.

अखिलेश यादव ने कहा, "संविधान के प्रावधान को लागू करने के लिए अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो इसका मतलब है कि सरकार पक्षपाती है. जो पक्षपाती है, वो विश्वासघाती होता है. पक्षपात अपने आप में अन्याय है. पक्षपात हक, अधिकार मारता है. आरक्षण ही संरक्षण है."

PDA समाज को नौकरियों से वंचित करने के लगाए आरोप

अखिलेश ने कहा, "आरक्षण को नकारने की वजह क्या है? पिछले 5 हजार साल में 2 बड़ा विभाजन रहा है- वर्चस्ववादी और वंचित लोग. वर्चस्ववादी और वंचित वर्ग के बीच 5 फीसदी और 95 फीसदी का अनुपात रहा है. इन्हें बराबरी पर लाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की, जो 2014 तक सुचारू रूप से चली. 2014 में जब छलावे वाली सरकार आई तब जो लोग अंडर ग्राउंड लोग ओवर ग्राउंड होने लगे. आरक्षण को मारने का श्डयंत्र एकदम से मुखर हो गया. वर्चस्ववादियों ने माना की अपने वर्चस्व के लिए इन लोगों के आरक्षण के अधिकार को खत्म करों या सालों के लिए कोर्ट कचहरी के झगड़े में फंसा दो. जिससे वंचित समाज (PDA) की एक दो पीढ़ियां बिना नौकरियों के रह जाए और इनमें चेतना का जो संचार हुआ है, उसकी चेन टूट जाए."

आखिलेश ने कहा- बीजेपी संवैधानिक आरक्षण का फाउल प्ले खेल रही

अखिलेश ने कहा कि ये वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके साबित करने में लगे हैं कि हम वैकल्पिक रास्तों से आरक्षण को खत्म करने में लगे हैं. ये नौकरी में आरक्षण को मार रहे हैं. पिछड़े दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे आरक्षण की मांग कमजोर पड़ती जाए. बीजेपी संवैधानिक आरक्षण का फाउल प्ले खेल रही है. बीजेपी सदियों से चल ही इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है. ये रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे है. वहीं डिसीजन में भी कर रहे हैं.

सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड अंपायर को भी मैनेज करने की रहती है. बीजेपी नहीं चाहती सबको बराबरी का मौका मिले. बीजेपी आरक्षण की सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है, जिससे सभी को समान अधिकार मिलते हैं. आरक्षण ही लोकतंत्र को बचाएगा. आरक्षण से ही वंचित समाज के खिलाफ सालों से हो रहा अन्याय मिटेगा. आरक्षण भिक्षा नहीं अधिकार है, ये PDA की आवाज है.

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