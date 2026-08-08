आगरा की सड़कों पर जानलेवा सफर! गड्ढे में समाया यात्रियों से भरा ऑटो

आगरा में लगातार हो रही बारिश के बीच एत्माद्दौला क्षेत्र के पीलाखार में बड़ा हादसा हो गया. सड़क पर बने गहरे गड्ढे में हुए जल भराव में सवारियों से भरा ऑटो अचानक समा गया. ऑटो में चालक समेत करीब पांच लोग सवार थे. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और सवारियां अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगीं.

इसी दौरान स्थानीय निवासी राजेंद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे पहले गड्ढे में उतरकर रेस्क्यू शुरू किया. उनकी तत्परता को देखकर अन्य लोग भी मौके पर जुट गए और सभी ने मिलकर एक-एक कर ऑटो में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. समय रहते हुए इस साहसिक प्रयास से बड़ा हादसा टल गया.

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गड्ढे के चारों ओर नहीं लगा था चेतावनी बोर्ड

स्थानीय लोगों के अनुसार, सीवर लाइन डालने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था ने सड़क पर गहरा गड्ढा खोदा था, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए. न तो गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाई गई और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया. लगातार बारिश के कारण गड्ढा पूरी तरह पानी से ढक गया, जिससे ऑटो चालक को उसका अंदाजा नहीं हो सका और वाहन सीधे उसमें उतर गया.

क्रेन की मदद से गड्ढे से निकाला ऑटो

वहीं, इस हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए. काफी मशक्कत के बाद क्रेन बुलाकर ऑटो को गड्ढे से बाहर निकाला गया. लोगों ने कार्यदायी संस्था की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

अधिकारियों को लेना पड़ा ट्रैक्टर का सहार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह, एसडीएम एत्मादपुर सुमित सिंह, थाना एत्माद्दौला और थाना ट्रांस यमुना पुलिस सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिक जलभराव होने के कारण अधिकारियों को भी घटनास्थल तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा.

विधायक ने जाना घायलों का हाल

विधायक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों का हालचाल जाना और संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की जांच कर दोषी कार्यदायी संस्था के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस घटना ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और कार्यदायी संस्था की लापरवाही को उजागर कर दिया है. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.

वहीं, ऑटो में बैठी छात्रा राधा ने बताया कि सड़क पर अत्यधिक जलभराव होने के कारण चालक को गड्ढा दिखाई नहीं दिया और देखते ही देखते पूरा ऑटो उसमें चला गया. वह किसी तरह बाहर निकल आई, जबकि अन्य सवारियां अंदर फंस गई थीं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला.

घायलों को भिजवाया अस्पताल

वहीं इस हादसे के संबंध में एडिशनल डीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी पांच सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

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