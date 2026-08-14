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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहल्द्वानी में शुद्धिकरण की घटना पर भड़कीं मायावती, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग

हल्द्वानी में शुद्धिकरण की घटना पर भड़कीं मायावती, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग

UP News: बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मैदान का शुद्धिकरण किए जाने की घटना की निंदा की है. उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 14 Aug 2026 09:21 AM (IST)
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हिन्दूवादी संगठनों द्वारा मैदान का शुद्धिकरण किए जाने पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हमलावर है. इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. 

बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर मैदान के शुद्धिकरण को लेकर तीखा हमला किया और आरएसएस प्रमुख से इस मामले घटना को गंभीरता से लेने की मांग की. वहीं नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले की घटना को भी चिंताजनक बताया.  

शुद्धिकरण की घटना पर कार्रवाई की मांग

मायावती ने एक्स पर लिखा- 'उत्तराखण्ड स्टेट के हल्द्वानी में अभी हाल ही में, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे के हुए प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया है. यह जानकारी कल संसद के ज़रिये भी देश को मिली है. यह मामला अति-निन्दनीय व चिन्तनीय है तथा वहाँ कि सरकार बिना कोई देरी किये हुये ऐसे जातिवादी एवं सामन्ती तत्वों के विरुद्ध सख़्त क़ानूनों के तहत् उचित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे.'

सुखबीर बादल पर हुए हमले पर चिंता

मायावती ने इस घटना को लेकर आरएसएस पर सवाल उठाए और आगे लिखा- 'इस घटना आदि के सम्बंध में आरएसएस के मुखिया को भी संज्ञान लेकर जरूर गंभीरता से सोचना चाहिये जो कि दलितों के आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात कर रहें हैं. 

इसके अलावा, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नान्देड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल पर किये गये हमले की घटना भी अति-दुःखद व चिन्तनीय है. केन्द्र व महाराष्ट्र की सरकार इस घटना को पूरी गम्भीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख़्त क़ानूनी कार्रवाई करे.

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बता दें कि 8 अगस्त को हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हुए थे. इस रैली के बाद कुछ हिन्दूवादी संगठनों ने रामलीला मैदान का शुद्धिकरण और हवन किया. इस मुद्दे को खरगे ने सदन में भी उठाया है. वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर एक हमलावर ने उस वक्त जानलेवा हमला किया जब वो माता साहिब गुरुद्वारे में अरदास के लिए गए थे. हालांकि बादल ने हाथ से हमले को रोक दिया. जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 14 Aug 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
BSP MAYAWATI UP NEWS
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