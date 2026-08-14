Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में महिलाओं को कैश ट्रांसफर के मुद्दे पर सियासत, बीजेपी-सपा में छिड़ी जुबानी जंग

यूपी में महिलाओं को कैश ट्रांसफर के मुद्दे पर सियासत, बीजेपी-सपा में छिड़ी जुबानी जंग

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महिलाओं को 50 रुपये देने की योजना को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई हैं. सपा-कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 14 Aug 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव की तर्ज पर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक मदद देने की चर्चा ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है. सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं को सालाना ₹50 हजार तक की आर्थिक मदद देने की खबरें वायरल होने के बाद विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. वहीं बीजेपी ने कहा कि इस योजना की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.

एक तरफ भाजपा की ओर से महिलाओं को ₹50 हजार सालाना देने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही महिलाओं को ₹40 हजार से शुरुआत करने और हर साल इसमें बढ़ोतरी करने की बात कह चुके हैं. ऐसे में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने के मुद्दे पर यूपी की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं.

डिंपल यादव ने बीजेपी पर उठाए सवाल

सपा सांसद डिंपल यादव ने इसे लेक बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचाया, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की कवायद हुई. डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में पैसा भेजकर उनकी ‘कॉन्शियस’ खरीदने की कोशिश की जा रही है. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट कर बीजेपी पर हमला किया और इसे भाजपा का एक और जुमला बताया. अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा पिछले 10 साल में महिलाओं को ₹50 हजार सालाना दे सकती थी लेकिन, ऐसा नहीं किया. महिलाओं के हिस्से के हजारों करोड़ रुपये सरकार ने प्रचार पर खर्च किए. 

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा के बाद अब उनसे पैसा वापस लेने की कोशिश की जा रही है. इससे महिलाओं के बीच भाजपा को लेकर नाराजगी है और उन्हें चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. सपा अध्यक्ष ने कहा कि हम ₹40 हजार से शुरुआत करेंगे, जिसमें हर साल बढ़ोतरी होगी.

'महिलाओं को मूर्ख समझना बंद करे बीजेपी'

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा महिलाओं को ₹50 हजार देने की बात कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कुछ पैसा पहले और कुछ बाद में देने की बात कही जा रही है. बिहार में भी ऐसा किया गया जो अब वापस लेने की बातें की जा रही है. बीजेपी यूपी की महिलाओं को भाजपा मूर्ख समझना बंद करे. महिलाएं बिकाऊ नहीं हैं, टिकाऊ हैं. 

UP में विधानसभा चुनाव की तैयारियां BJP ने तेज की, सांसदों से मिल रहे नितिन नवीन

विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

विपक्ष के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सरकार की ओर से जितने पैसे की घोषणा होती है, डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी तक पूरी राशि पहुंचती है. महिलाओं को ₹50 हजार देने वाली योजना की अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. अगर महिलाओं के कल्याण के लिए कोई योजना आने वाली है तो विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए, न कि उसका विरोध.

यूपी के मंत्री ने भी दिया जवाब

मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी महिलाओं को चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर की चर्चा पर कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किया जा रहा है. उनके पास आर्थिक स्वावलंबन हो उनके उत्थान के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम बना रखे हैं, जिसमें इसे भी शामिल किया गया है. 

बता दें, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं का वोट राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बिहार और महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने वाली योजनाओं के बाद अब यूपी में भी इसी तरह की घोषणा की चर्चा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है.

चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

Published at : 14 Aug 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Dimple Yadav Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में महिलाओं को कैश ट्रांसफर के मुद्दे पर सियासत, बीजेपी-सपा में छिड़ी जुबानी जंग
यूपी में महिलाओं को कैश ट्रांसफर के मुद्दे पर सियासत, बीजेपी-सपा में छिड़ी जुबानी जंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; जानें अब तक क्या-क्या हुआ?
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; जानें अब तक क्या-क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chamoli Tunnel Accident Live: पीपलकोटी के लिए रवाना हुए CM धामी, चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की हुई है मौत
Live: पीपलकोटी के लिए रवाना हुए CM धामी, चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की हुई है मौत
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
Exclusive: पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
हरियाणा
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office: पहले दिन 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी ओपनिंग?
ओपनिंग डे पर 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी शुरुआत
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
'परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया...' विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी
विभाजन विभीषिका दिवस पर इमोशनल हुए पीएम मोदी, कहा- 'अपनों को खो दिया'
महाराष्ट्र
महारष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, 15 अगस्त तक का है समय
महारष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, 15 अगस्त तक का है समय
टेक्नोलॉजी
Fake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
यूटिलिटी
सोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल
सोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget