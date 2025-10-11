हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लीपापोती ना करें...,' IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले पर मायावती सख्त, हरियाणा सरकार से की ये मांग

'लीपापोती ना करें...,' IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले पर मायावती सख्त, हरियाणा सरकार से की ये मांग

BSP Chief Mayawati: बसपा मुखिया मायावती ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर निशाना साधते हुए हरियाणा सरकार से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 11 Oct 2025 11:33 AM (IST)
बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आत्महत्या मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने इस घटना को सरकार के लिए शर्मनाक बताया और कहा कि इससे साबित होता है कि लाख दावों के बावजूद जातिवाद का दंश शासन और प्रशासन पर हावी है और सरकार इसे रोकने में नाकाम है. 

बसपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट की और लिखा- 'हरियाणा राज्य में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार, जिनकी पत्नी भी स्वंय हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, द्वारा जातिवादी शोषण व प्रताड़ना के कारण की गयी आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. खासकर दलित व बहुजन समाज के लोग काफी उद्वेलित हैं. 

'जातिवाद का दंश शासन पर हावी'

यह अति-दुखद व अति-गंभीर घटना ख़ासकर एक सभ्य सरकार के लिये शर्मनाक है और यह साबित करती है कि लाख दावों के बावजूद जातिवाद का दंश कितना अधिक खासकर शासन-प्रशासन में हावी है और सरकारें  इसको रोक पाने में विफल साबित हो रही हैं. वैसे यह सब सरकार की नीयत व नीति की बात ज्यादा है.

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की समयबद्ध स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच होना चाहिये और इसके लिये दोषियों को सख़्त सज़ा मिलनी चाहिये ताकि सभ्य समाज को शर्मिन्दा करने वाली ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा कहीं ना होने पायें.
 
हरियाणा सरकार इस घटना को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता से ले तथा इसकी भी लीपापोती करने का प्रयास ना करे तो यह उचित होगा. जांच के नाम पर खानापूर्ति भी नहीं होनी चाहिये, जैसा कि आरोप लगने शुरू हो गये हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट व केन्द्र सरकार भी इस घटना का उचित संज्ञान ले तो यह बेहतर.

ऐसी घटनाओं से खासकर उन लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिये जो एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़ कर क्रीमी लेयर की बात करते हैं, क्योंकि धन व पद पा लेने के बाद भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता है और हर स्तर पर जातिवादी शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न लगातार जारी रहता है, जिसकी ताज़ा मिसाल हरियाणा की वर्तमान घटना है.

Published at : 11 Oct 2025 11:31 AM (IST)
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
बॉलीवुड
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
