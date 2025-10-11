अखिलेश यादव को JPNIC आने से रोकने के लिए बढ़ाई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज JPNIC में स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

पिछले साल भी सपा अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव बैरिकेट कूदकर JPNIC में घुस गए थे और फिर माल्यार्पण किया था. संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंच सकते हैं.

पुलिस प्रशासन ने लगाई बैरिकेटिंग

सपा अध्यक्ष के जेपीएनआईसी आने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क हो गया है. प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए देर रात से जेपीएनआईसी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. अखिलेश यादव को रोकने के लिए जेपीएनआईसी के बाहर भारी बैरिकेटिंग की गई है, इसके साथ ही रास्ते को टीन और बैरियर लगाकर बंद किया गया है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

जय प्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने उन्हीं की कही हुई पंक्तियां पोस्ट कर अपने समर्थकों को संदेश दिया है. उन्होंने लिखा- 'सम्पूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे-कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है- लोकनायक जयप्रकाश नारायण'

देर रात जेपीएनआईसी में घुसा सपा नेता

वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद सपा छात्र सभा ने देर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया. छात्र सभा के अध्यक्ष विनीत कुशवाहा देर रात चोरी चुपके 2:00 बजे घुसे थे और प्रतिमा का माल्यार्पण किया. इस दौरान उन के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष अमर यादव भी मौजूद थे.

विनीत कुशवाहा ने रात में मूर्ति के आसपास साफ सफाई की और फिर सुबह 6:00 बजे मूर्ति पर माल्यार्पण किया. इसी तस्वीर को अखिलेश यादव ने अपनी आज की पोस्ट में शेयर भी किया है. माल्यार्पण के बाद विनीत कुशवाहा और उनके साथी बाहर भी आ गए और पुलिस को कानों कान इसकी भनक तक नहीं लगी.

बता दें कि अखिलेश यादव पिछले साल भी अपने समर्थकों के साथ जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जेपीएनआईसी पहुंचे थे. इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला था.