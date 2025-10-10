हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश

UP News: बसपा की रैली को लेकर यूपी की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है. इस सब को देखते हुए मायावती ने विरोधियों को साफ संदेश दे दिया है कि उनके नेताओं के होश उड़ जाना स्वाभाविक हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Oct 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार (9 अक्तूबर) को लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया. इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. इसके साथ ही मायावती ने योगी सरकार के एक काम की तारीफ भी की. अब मायावती की इस रैली को लेकर यूपी की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है. वहीं इस सब को देखते हुए अब बसपा सुप्रीमो ने विरोधियों को साफ संदेश दे दिया है कि उनके नेताओं के होश उड़ जाना स्वाभाविक हैं.

लखनऊ में बसपा की महारैली के बाद पूर्व सीएम मायावती ने एक्स पर लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में बसपा चीफ ने लिखा-"बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के जन्मदाता एवं संस्थापक कांशीराम के कल 19वें परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीआईपी रोड पर बीएसपी की सरकार द्वारा निर्मित कि गये विशाल व भव्य ’कांशीराम स्मारक स्थल’ में हु महा आयोजन हुआ. इसमें अपने खन-पसीने की कमाई से हर उम्र के आये लोगों में भी खासकर युवाओं व महिलाओं की रिकार्ड तोड़ भीड़ व उनके जोश और उमंग के साथ-साथ यूपी के अगले चुनाव में अपनी बहनजी की पाँचवीं बार सरकार बनाने के लिये जिद के साथ काम करने के गगन चुम्बी नारों आदि के साथ व्यक्त किये गये दृढ़ संकल्प को देखकर विरोधी पार्टियों/संगठनों आदि की नींद व उनके नेताओं के होश उड़ जाना स्वाभाविक हैं और इस क्रम में इनकी बेतुकी बातें एवं बयानबाजी को महत्व ना देकर इनके बारे में कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा."

इसके साथ ही बसपा चीफ ने आगे लिखा-"वैसे भी ’बहुजन समाज’ के लोग अपने वोटों के बलबूते पर शोषित से शासक वर्ग बनकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए कितने तत्पर व संघर्षशील हैं. इसकी स्पष्ट झलक कल उन लोगों ने यूपी सहित पूरे देश को दिखा दी है. अब उन्हें विरोधियों के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों से सजग व सावधान रहते हुये आगे अपने मिशन 2027 में पूरे तन, मन, धन से लग जाना है, यही संदेश. साथ ही, कल मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में हु महा-आयोजन में, इनको अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के साथ-साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों के गाँव-गाँव व शहर-शहर से बीएसपी के लाखों-लाखों की संख्या में पार्टी के लोग पहुँचे थे जिनको सुरक्षित लाने व वापिस ले जाने में यूपी बीएसपी यूनिट के हर स्तर के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों, नेताओं व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई है. इन सभी की पार्टी बहुत-बहुत आभारी है.

मायावती ने कहा-"इस महा आयोजन में किसी न किसी रूप में उनके योगदान एवं भागीदारी के लिए पार्टी के सभी छोटे-बड़े पदाधिकरियों, कार्यकर्ताओं, अनुयाइयों, शुभचिन्तकों आदि का पूरे तहे दिल से बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया व धन्यवाद. इसके अलावा, देश भर में उन सभी लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपने-अपने प्रदेश व जिलों में कांशीराम को अपने-अपने हिसाब से कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किया और उनके बीएसपी मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया."

Published at : 10 Oct 2025 11:22 AM (IST)
