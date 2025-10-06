हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP

Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP

Bihar Election Date: चुनाव आयोग ने आज (6 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है. इसी बीच मायावती ने भी हुंकार भर दी है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Oct 2025 07:09 PM (IST)
आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है. बिहार चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे. पहला चरण गुरुवार (6 नवंबर), दूसरा चरण मंगलवार (11 नवंबर) को होगा. वहीं चुनाव परिणाम शुक्रवार (14 नवंबर) को घोषित किए जाएंगे.

चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया है. इसी के साथ उन्होंने अपनी पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तस्वीर भी साफ कर दी है.

मायावती ने किया स्वागत

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट में लिखा- बहुप्रतीक्षित बिहार राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए दो चरणों में दिनांक 6 व 11 नवम्बर को मतदान कराने की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई आज की घोषणा का स्वागत है. 

इस ट्वीट में आगे कहा, चुनाव आयोग व्यापक जन व देशहित तथा देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान की व्यवस्था जनता की चाह के मुताबिक वास्तविक रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा धन व बाहुबल के अभिशाप से मुक्त कराएगा. साथ ही, आयोग पुलिस और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाएगा. 

बिहार के लोगों से की ये अपील

बी.एस.पी. की बिहार के लोगों से भी विशेष अपील है कि बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रत्एक नागरिक को दिए गए वोट के अति महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में शांतिपूर्ण तरीके से बढ़-चढ़ कर शामिल हों.

वहीं उन्होंने आगे कहा कि, बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) बिहार विधानसभा का यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लगभग सभी सीटों पर लड़ेगी. जिसकी तैयारी के लिए पार्टी के हर स्तर के लोग काफी पहले से जी-जान से सक्रिय हैं. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द के नेतृत्व में ’सर्वजन हिताय जागरण यात्रा’ आदि का भी सफल आयोजन किया गया है. 

पार्टी को उम्मीद है कि बिहार के लोग अपने राज्य में ’कानून द्वारा कानून का राज’ की आदर्श व्यवस्था हेतु ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ के पक्ष में ’हाथी’ चुनाव चिह्न पर मतदान करके बी.एस.पी. उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाएंगे.

Published at : 06 Oct 2025 07:08 PM (IST)
BSP MAYAWATI UP NEWS Election Commission Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR ELECTION
