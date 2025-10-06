हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में छात्रों से उठवाई रेता-बजरी, वीडियो वायरल हुआ तो स्कूल के प्रधानाध्यापक निलंबित

देहरादून में छात्रों से उठवाई रेता-बजरी, वीडियो वायरल हुआ तो स्कूल के प्रधानाध्यापक निलंबित

Dehradun News: उत्तराखंड में एबीपी लाइव की खबर के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है. स्कूल के छात्रों से रेता बजरी उठवाने वाले प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून में एबीपी लाइव की खबर का बड़ा असर हुआ है. राजधानी के रायपुर ब्लॉक स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से रेता-बजरी उठवाने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. मामला उजागर होने के तुरंत बाद जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

दरअसल, सोमवार (6 अक्टूबर 2025) को एबीपी लाइव ने एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें दिखाया गया था कि रायपुर के एक विद्यालय में निर्माण कार्य के दौरान छात्रों से रेता-बजरी उठवाने का काम करवाया जा रहा है.

खबर सामने आते ही शिक्षा विभाग में खबर सामने आते ही शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया. मामला गंभीर होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी भेलाल भारती ने तत्काल जांच के आदेश दिए और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया.

आदेश में क्या कहा गया है?

आदेश में कहा गया है कि विद्यालय परिसर में पढ़ने वाले छात्रों से इस तरह का शारीरिक श्रम करवाना न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) का उल्लंघन है, बल्कि बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के दिशा-निर्देशों के भी खिलाफ है. यह मामला 2009 के बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे पूरे मामले की गहन जांच कर 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें. साथ ही, निलंबन की अवधि में प्रधानाध्यापक का मुख्यालय रायपुर ब्लॉक कार्यालय निर्धारित किया गया है.

अधिकारियों को आदेश में दी चेतावनी 

विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बच्चों से किसी भी प्रकार का गैर-शैक्षणिक कार्य करवाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को लेकर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सभी विद्यालयों को सख्त चेतावनी जारी की है कि विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का श्रम कार्य करवाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में तत्काल निलंबन की कार्यवाही की जाएगी.एबीपी लाइव की खबर के बाद हुई इस त्वरित कार्रवाई ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही और संवेदनशीलता को एक बार फिर उजागर किया है.

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
एमएस धोनी या रोहित शर्मा, भारत का सबसे सफल ODI कप्तान कौन? आंकड़ों से समझें
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
जनरल नॉलेज
Bihar Election 2025: मोबाइल के लिए चुनाव आयोग ने बदल दिया नियम, बिहार के वोटर्स जान लें काम की बात
मोबाइल के लिए चुनाव आयोग ने बदल दिया नियम, बिहार के वोटर्स जान लें काम की बात
हेल्थ
how to detect kidney failure early: बिस्तर में जाते ही दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना खराब हो जाएगी किडनी
बिस्तर में जाते ही दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना खराब हो जाएगी किडनी
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget