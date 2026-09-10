आकाश आनंद पर मायावती का एक्शन, BJP की पहली प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय मंत्री बोले- बहन जी...

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास के बाद अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. उन्होंने गुरुवार, 10 सितंबर को घोषणा की कि आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह से मुक्त किया गया है. उनके इस एक्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मंत्री भोला सिंह ने कहा कि ये कोई राजनीति और पार्टी का मुद्दा नहीं है. यह परिवार का मुद्दा है. परिवार के मुद्दे पर तो परिवार के लोग ही जवाब देंगे. इस पर अशोक जी, बहन जी जवाब देंगी. अच्छा होगा वही क्लियर करें इसको.

यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने आकाश आनंद पर 'एक्स' पोस्ट में लिखा, आकाश आनंद को पार्टी और मूवमेंट के वास्तविक हित व इससे जुड़े अपने करियर की परवाह कम, जबकि रिश्ते-नातों आदि का मोह अधिक है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आकाश आनंद डबल माइंड होकर फिर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट का भला कैसे कर सकते हैं?

निजी और पारिवारिक स्वार्थ का अधिक मोह - मायावती

बसपा चीफ मायावती ने लिखा, आकाश आनंद की ओर से भी अपने करियर से अधिक अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रति इस हद तक लगाव कायम है कि उन्होंने बीएसपी प्रमुख के सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर तत्सम्बंधी पोस्ट को रिपोस्ट करना भी उचित नहीं समझा. हालांकि यह पोस्ट उनके ही सकारातमक व भलाई के लिए था.

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा, वह (आकाश आनंद) बीएसपी प्रमुख के 'एक्स' पर पोस्ट को रिपोस्ट करके अपनी वफादारी का सबूत देने का प्रयास करते रहे हैं. इससे भी यही लगता है कि अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद दोनों को पार्टी और मूवमेंट की सफलता में कम व अपने निजी और पारिवारिक स्वार्थ का अधिक मोह है.

एक तीर, दो निशाने! पहले ससुर हटे, अब मायावती ने आकाश आनंद को लगाया किनारे

मायावती ने कहा, बीएसपी के सभी लोगों को विरोधियों के 'साम, दाम, दंड, भेद' आदि सभी प्रकार के हथकंडों का डट कर सामना करते हुए, खासकर उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहमत की अपनी 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की जबरदस्त कानून-व्यवस्था व बेहतरीन विकास वाली आयरन हुकूमत बनाने के संघर्ष में, पूरे जी-जान से अर्थात पूरे तन, मन, धन की लगन से लगे रहना है, बस यही लक्ष्य सर्वोपरि है.