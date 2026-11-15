UP में 4 IAS अफसरों का 3 दिन में पलटा ट्रांसफर आदेश, पिछला तबादला निरस्त

उत्तर प्रदेश में तीन दिन पहले हुए अफसरों के ट्रांसफर में फिर से बदलाव हुए है. शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रतिभा सिंह, सत्रोहन वैश्य और वंदना त्रिपाठी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. इससे पहले 13 नवंबर को जारी हुए 38 आईएएस अधिकारियों की सूची में इन चारों अफसरों के नाम थे. अब शासन ने कुछ पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है.

नए आदेश के मुताबिक, शैलेंद्र कुमार सिंह का तबादला निरस्त कर उन्हें फिरोजाबाद का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनाया गया है. वहीं, वंदना त्रिपाठी का सहारनपुर तबादला निरस्त करते हुए उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का अपर आयुक्त बनाया गया है.

IAS प्रतिभा सिंह, शत्रोहन वैश्य को क्या मिली जिम्मेदारी?

इसके अलावा प्रतिभा सिंह को फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष (वीसी) बनाया गया है. इससे पहले उन्हें अपर आयुक्त, कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई थी. वहीं, शत्रोहन वैश्य को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) से हटाकर विशेष सचिव, श्रम विभाग बनाया गया है.

38 अफसरों की लिस्ट में चारों के नाम थे शामिल

13 नवंबर को जारी 38 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची से मिलान करने पर सामने आया कि चारों अधिकारी पहले भी इस फेरबदल का हिस्सा थे.