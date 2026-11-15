ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में 4 IAS अफसरों का 3 दिन में पलटा ट्रांसफर आदेश, पिछला तबादला निरस्त

UP में 4 IAS अफसरों का 3 दिन में पलटा ट्रांसफर आदेश, पिछला तबादला निरस्त

आईएएस अफसर शैलेंद्र कुमार सिंह का तबादला निरस्त कर उन्हें फिरोजाबाद का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनाया गया है. वहीं, आईएएस अधिकारी वंदना त्रिपाठी का सहारनपुर तबादला निरस्त कर दिया गया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 15 Nov 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में तीन दिन पहले हुए अफसरों के ट्रांसफर में फिर से बदलाव हुए है. शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रतिभा सिंह, सत्रोहन वैश्य और वंदना त्रिपाठी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. इससे पहले 13 नवंबर को जारी हुए 38 आईएएस अधिकारियों की सूची में इन चारों अफसरों के नाम थे. अब शासन ने कुछ पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है. 

नए आदेश के मुताबिक, शैलेंद्र कुमार सिंह का तबादला निरस्त कर उन्हें फिरोजाबाद का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनाया गया है. वहीं, वंदना त्रिपाठी का सहारनपुर तबादला निरस्त करते हुए उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का अपर आयुक्त बनाया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिजिटल शिक्षा को नई गति देगी योगी सरकार, यूपी Digital Skills Guide तैयार
डिजिटल शिक्षा को नई गति देगी योगी सरकार, यूपी Digital Skills Guide तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: 209 सीटों की लिस्ट दिल्ली गई? पंकज चौधरी और CM योगी ने जारी की चिट्ठी
UP चुनाव: क्या है बीजेपी के 209 उम्मीदवारों की सूची का सच? अब पार्टी का आया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'टैबलेट से खुलेगी डिजिटल शिक्षा की नई राह', युवाओं ने CM योगी का जताया आभार
'टैबलेट से खुलेगी डिजिटल शिक्षा की नई राह', युवाओं ने CM योगी का जताया आभार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपीः डिजिटल सशक्तीकरण से बदल रही युवाओं की तकदीर, योगी सरकार की योजना का बड़ा असर
यूपीः डिजिटल सशक्तीकरण से बदल रही युवाओं की तकदीर, योगी सरकार की योजना का बड़ा असर

IAS प्रतिभा सिंह, शत्रोहन वैश्य को क्या मिली जिम्मेदारी?

इसके अलावा प्रतिभा सिंह को फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष (वीसी) बनाया गया है. इससे पहले उन्हें अपर आयुक्त, कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई थी. वहीं, शत्रोहन वैश्य को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) से हटाकर विशेष सचिव, श्रम विभाग बनाया गया है.

38 अफसरों की लिस्ट में चारों के नाम थे शामिल

13 नवंबर को जारी 38 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची से मिलान करने पर सामने आया कि चारों अधिकारी पहले भी इस फेरबदल का हिस्सा थे.

  •  शैलेंद्र कुमार सिंह: यमुना प्राधिकरण से सीडीओ अलीगढ़ बनाए गए थे. अब फिरोजाबाद भेजे गए.
  • प्रतिभा सिंह: अपर आयुक्त, कानपुर मंडल बनाई गई थीं. अब फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की वीसी बनीं.
  • शत्रोहन वैश्य: सीडीओ फिरोजाबाद से यमुना प्राधिकरण भेजे गए थे. अब श्रम विभाग में विशेष सचिव बने.
  • वंदना त्रिपाठी: नोएडा प्राधिकरण से अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल भेजी गई थीं. अब यह आदेश निरस्त कर दिया गया है.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिजिटल शिक्षा को नई गति देगी योगी सरकार, यूपी Digital Skills Guide तैयार
डिजिटल शिक्षा को नई गति देगी योगी सरकार, यूपी Digital Skills Guide तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: 209 सीटों की लिस्ट दिल्ली गई? पंकज चौधरी और CM योगी ने जारी की चिट्ठी
UP चुनाव: क्या है बीजेपी के 209 उम्मीदवारों की सूची का सच? अब पार्टी का आया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'टैबलेट से खुलेगी डिजिटल शिक्षा की नई राह', युवाओं ने CM योगी का जताया आभार
'टैबलेट से खुलेगी डिजिटल शिक्षा की नई राह', युवाओं ने CM योगी का जताया आभार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपीः डिजिटल सशक्तीकरण से बदल रही युवाओं की तकदीर, योगी सरकार की योजना का बड़ा असर
यूपीः डिजिटल सशक्तीकरण से बदल रही युवाओं की तकदीर, योगी सरकार की योजना का बड़ा असर
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Sandeep Chaudhary: UP Elections 2027 में 20% वोट की 'माया'..दलित को कौन भाया? सटीक विश्लेषण
ABP Report : Akhilesh Yadav का दलित दांव, PDA कितना असरदार? | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
बिहार
छठ पर्व पर बयान को लेकर राज ठाकरे पर भड़के प्रशांत किशोर, 'ये आदमी...'
छठ पर्व पर बयान को लेकर राज ठाकरे पर भड़के प्रशांत किशोर, 'ये आदमी...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
'हमें भरोसा था कि...', न्यूजीलैंड को हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
'हमें भरोसा था कि...', न्यूजीलैंड को हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
इंडिया
'फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है', राहुल गांधी के आरोपों पर रामदास अठावले का बड़ा बयान
'फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है', राहुल गांधी के आरोपों पर रामदास अठावले का बड़ा बयान
टेक्नोलॉजी
Solar Cell: पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली
पुरानी खराब सीडी या डीवीडी से घर पर बनाएं सोलर सेल, मुफ्त में बनेगी बिजली
ट्रेंडिंग
कौन हैं सलमा दिवानी? समय रैना के शो पर 'कजिन' वाले कमेंट पर विवाद, भड़के यूजर्स
कौन हैं सलमा दिवानी? समय रैना के शो पर 'कजिन' वाले कमेंट पर विवाद, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget