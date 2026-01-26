बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के दिए संकेत, विनय कटियार के लिए कह दी ये बड़ी बात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के दिए संकेत, विनय कटियार के लिए कह दी ये बड़ी बात

Brij Bhushan Singh News: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया है. बाराबंकी में उन्होंने अयोध्या सीट पर अपनी दावेदारी पर सस्पेंस बरकरार रखा.

By : सतीश कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Jan 2026 11:05 PM (IST)
भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है. बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव (2029) को लेकर बड़े संकेत दिए हैं. अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा कि इसका फैसला 'समय आने पर' किया जाएगा.

कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने उनसे पूर्व सांसद विनय कटियार द्वारा अयोध्या सीट से टिकट मांगे जाने पर सवाल किया, तो बृजभूषण सिंह ने बेहद सधा हुआ लेकिन बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, "विनय कटियार जी उस सीट के हकदार हैं. अगर वे अयोध्या से टिकट की मांग कर रहे हैं, तो यह उनका अधिकार है और इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है."

बृजभूषण सिंह के इस बयान को रणनीतिक माना जा रहा है. एक तरफ उन्होंने कटियार के प्रति सम्मान दिखाकर पार्टी के पुराने दिग्गजों को साधा है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या से अपनी दावेदारी के विकल्प को भी पूरी तरह खुला रखा है.

2029 में पिता-पुत्र दोनों उतरेंगे मैदान में

गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में अपने जन्मदिन पर एक विशाल शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसे उनके चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा गया. राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तब और तेज हो गई जब उनके पुत्र और वर्तमान सांसद करण भूषण सिंह ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि 2029 के लोकसभा चुनाव में वे स्वयं और उनके पिता, दोनों चुनावी मैदान में उतरेंगे.

सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और जनता का स्नेह

युवाओं और सोशल मीडिया पर अपनी जबरदस्त सक्रियता और लोकप्रियता पर बात करते हुए पूर्व सांसद ने समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "जनता का स्नेह और विश्वास ही मेरी असली पूंजी है." बृजभूषण सिंह अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, और अब अयोध्या जैसी हॉट सीट पर उनके संकेतों ने राजनीतिक पंडितों को नए समीकरणों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है.

बाराबंकी से लेकर अयोध्या तक उनके इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है. अब देखना यह होगा कि 2029 की चुनावी बिसात पर बीजेपी नेतृत्व इन दो कद्दावर चेहरों (बृजभूषण और कटियार) को लेकर क्या रुख अपनाता है.

Published at : 26 Jan 2026 11:05 PM (IST)
Ayodhya News UP NEWS Brij Bhushan Singh
अबाउट असकरियर्स

