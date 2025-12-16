बृजभूषण शरण सिंह को तोहफे में मिला 1.5 करोड़ का घोड़ा, दोस्तों ने जन्मदिन पर दिया गिफ्ट

बाहुबली नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपनी लग्जरी लाइफ और शाही शौक को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार चर्चा का केंद्र बना है उनके अस्तबल में शामिल हुआ डेढ़ करोड़ रुपये कीमत का एक खास घोड़ा, जो उन्हें तोहफे में मिला है. यह महंगा उपहार उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह के दोस्तों ने उन्हें भेंट किया है.

पूर्व WFI चीफ और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यह विशेष घोड़ा पंजाब से रविवार (14 दिसंबर) को मिला. पंजाब के व्यापारी तेजबीर बराड़, गुरदीप और दीपन, जो कि कैसरगंज के मौजूदा सांसद करण भूषण सिंह के मित्र हैं, वे घोड़ा लेकर बृजभूषण सिंह के गांव विश्नोहरपुर पहुंचे. पूर्व सांसद का जन्मदिन 8 जनवरी को है, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने यह 'थारोब्रेड' नस्ल का घोड़ा भेंट स्वरूप दिया है.

घोड़े का 'पासपोर्ट', 17 लाख का इनाम

बृजभूषण सिंह ने अस्तबल पहुंचकर घोड़े का स्वागत किया और उससे दुलार किया. घोड़े की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये सुनकर पूर्व सांसद भी हैरान रह गए और मज़ाक में बोले, "यार, हम तो पागल हो जाएंगे." पूर्व सांसद ने बताया कि घोड़े की उम्र महज दो साल है. यह घोड़ा इंटरनेशनल रेस में दौड़ चुका है. यह एक प्रतियोगिता में 17 लाख रुपये का इनाम भी जीत चुका है. इस घोड़े का अलग से पासपोर्ट बना हुआ है, जिससे यह विदेशों में भी रेस और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकता है.

अस्तबल में अब तीन घोड़े और दो बच्चे

बृजभूषण शरण सिंह, जो कि दबंग और बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं, पहले से ही लग्जरी गाड़ियों और घुड़सवारी का शौक रखते हैं. उनके पास 'उड़न खटोला' (हेलिकॉप्टर) भी है. नए उपहार के बाद, बृजभूषण सिंह के अस्तबल की रौनक और बढ़ गई है. जानकारी के मुताबिक, उनके पास अब कुल तीन घोड़े और दो घोड़े के बच्चे हैं.

बीजेपी नेता बृज भूषण शरण सिंह को उपहार में मिला डेढ़ करोड़ रुपये का घोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है. पंजाब के व्यापारियों ने जन्मदिन से पूर्व थारोब्रेड नस्ल का घोड़ा उपहार में दिया है. पूर्व सांसद के मुताबिक घोड़े की उम्र सिर्फ दो वर्ष है. वह रेस प्रतियोगिता में 17 लाख रुपये जीत चुका है. पूर्व सांसद ने घोड़े के साथ एक वीडियो भी अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया है. घोड़ा देखने के लिए लोग सांसद के गांव विश्नोहरपुर पहुंच रहे हैं.