‘दबदबा था है और रहेगा...', बृज भूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह एक मंच पर दिखे साथ

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उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तिलकधारी इंटर कॉलेज में रविवार को बैस क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मच द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया. जिसमें कैसरगंज से पूर्व सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह शामिल होने पहुंचे. यहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह, एमएलसी बृजेश सिंह और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे.

इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "मैं रोज सुबह उठता हूं और अपनी कमियों को ढूंढता हूं. फिर उन कमियों को दूर करता हूं. जैसे आल्हा पर तीन लाख तलवारें चमकती थीं, वैसे ही मेरे ऊपर भी कुछ तलवारें चमक रही हैं. लेकिन दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा." उन्होंने आगे कहा कि ‘पूरी कथा धनंजय सिंह को पता है. इस बात की सियासी गलियारों में चर्चा काफी तेज है.

धंनजय सिंह और बृजभूषण एक मंच पर

इससे पहले बृज भूषण शरण सिंह ने कार्यक्रम में बृजभूषण सिंह ने पहले होली गीत गाकर माहौल बनाया, फिर भाषण में अपनी ताकत और प्रभाव का दावा किया. यही नहीं अब धनंजय सिंह और बृजभूषण सिंह के एक साथ मंच पर आने से जौनपुर की सियासत में नया समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं. दोनों नेताओं के एक साथ बैठे और गले मिलते फोटो-वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

होली मिलन के बहाने सियासी वार

पूर्वांचल की रजनीति में दोनों ही नेताओं का बर्चस्व रहा है. ऐसे में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दोनों का एक साथ मंच साझा करना कई सवाल और चर्चाओं को जन्म दे रहा है. बृज भूषण शरण सिंह वैसे भी अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. अब उन्होंने जौनपुर में इस तरह के आयोजन में आकर अपनी धाक के साथ क्षत्रिय राजनीति को और दिलचस्प कर दिया है. बहरहाल इस कार्यक्रम के फोटो वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और बृज भूषण का दबदबा वाला वीडियो भी.