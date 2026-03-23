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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'देवभूमि को नशे में धकेला जा रहा', उत्तराखंड में 55 नई शराब दुकानें खुलने पर कांग्रेस का हमला

'देवभूमि को नशे में धकेला जा रहा', उत्तराखंड में 55 नई शराब दुकानें खुलने पर कांग्रेस का हमला

Uttarakhand News In Hindi: राज्य में 1अप्रैल से नई शराब की दुकानें खोलने के फैसला पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल उठाते हुए बोला की देवभूमि' को शराब का अड्डा बनाने की तैयारी हो रही.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 23 Mar 2026 04:37 PM (IST)
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उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है और इस फैसले के साथ ही सियासत गरमा गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर सीधा हमला बोला और सवाल उठाया कि जिस उत्तराखंड को 'देवभूमि' कहा जाता है, उसे शराब के कारोबार का अड्डा बनाने की तैयारी क्यों हो रही है?

55 नई शराब की दुकानें सिर्फ कुमाऊं में

गोदियाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर सरकार के इस निर्णय पर तीखे सवाल दागे. उन्होंने अखबारों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अकेले कुमाऊं मंडल में 55 नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

इनमें जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, वो है पिथौरागढ़ में 15 नई दुकानें और मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले चंपावत में भी 4 नई दुकानें. गोदियाल ने इशारा साफ रखा जब मुख्यमंत्री के जिले में ही यह हाल है, तो बाकी प्रदेश का क्या होगा?

'राजस्व के नाम पर नशे में धकेली जा रही देवभूमि'- गोदियाल

गोदियाल ने सरकार की मंशा पर सीधे सवाल उठाए और कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने की आड़ लेकर असल में प्रदेश को शराब के नशे में डुबो रही है. यह बात सुनने में भले राजनीतिक लगे लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शराब पहले से एक गहरी सामाजिक समस्या रही है. परिवार टूटे हैं, महिलाओं ने आंदोलन किए हैं, गांव-गांव में इसके खिलाफ आवाजें उठती रही हैं. ऐसे में नई दुकानों का खुलना कई घरों में बेचैनी पैदा करता है.

बीजेपी सांसदों पर भी साधा निशाना

गोदियाल यहीं नहीं रुके उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी के अपने जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पांचों लोकसभा और तीनों राज्यसभा सीटें बीजेपी के पास हैं. लेकिन इनमें से किसी भी सांसद में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी ही सरकार से जनता के हित में सवाल पूछ सके. सरकार को उन्होंने 'निरंकुश' बताया और कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं प्रदेश की जनता से मेल नहीं खातीं.

'शराब की तिजारत' जम गई, तो उत्तराखंड चरमरा जाएगा

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संदेश में आगाह किया कि अगर यह 'शराब की तिजारत' की परंपरा एक बार प्रदेश में जम गई, तो उत्तराखंड का सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस फैसले पर दोबारा सोचने की अपील करते हुए कहा, 'सरकारें आती हैं और जाती हैं. लेकिन समाज को जो नुकसान होता है, वह पीढ़ियों तक रहता है. प्रदेश का सामाजिक ढांचा बचाना किसी भी सरकारी राजस्व से बड़ा है.'

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Ganesh Godiyal UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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