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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ के बाद अब कानपुर में सास और दामाद की लव स्टोरी का मामला, कोर्ट में जाकर की शादी

अलीगढ़ के बाद अब कानपुर में सास और दामाद की लव स्टोरी का मामला, कोर्ट में जाकर की शादी

Kanpur Dehat News In Hindi: कानपुर देहात जनपद के अकबरपुर क्षेत्र में एक महिला और उसके दामाद ने कथित रूप से कोर्ट मैरिज कर ली है, दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के चर्चित सास-दामाद लव स्टोरी ने कुछ समय पूर्व जमकर सुर्खियां बटोरी थीं, इस मामले को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि इसी तरह का एक और मामला अब जनपद कानपुर देहात से सामने आया है. यह मामला कानपुर देहात जनपद के अकबरपुर क्षेत्र से सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हो रही है.

इस संबंद में मिली जानकारी के अनुसार, एक महिला और उसके दामाद ने कथित रूप से कोर्ट मैरिज कर ली है. दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने निर्णय को स्वीकार करने और लोगों से आशीर्वाद देने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, स्थानीय स्तर पर मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

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सोशल मीडिया पर चर्चाओ का बाजार गर्म

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क था, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है. घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. फिलहाल मामले को लेकर किसी प्रकार की कानूनी शिकायत या पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. अकबरपुर क्षेत्र से सामने आए इस मामले की सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा जारी है.

सास ने दामाद से की थी शादी

आपको बता दें कि, इससे पहले इसी तरह का एक मामला पिछले साल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया था. यहां एक महिला ने अपने पति को ठुकरा कर अपने होने वाले दामाद को पति के रूप में स्वीकार किया था. आपको बता दें कि यह मामला अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के मनोहरपुर गांव से सामने आया था. फिलहाल, अब कानपुर देहात का यह मामला अब लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 08 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Kanpur Dehat News
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