'अखिलेश यादव को जवाब थोड़े देते रहेंगे...', राम मंदिर के चढ़ावे वाले आरोपों पर बोले पंकज चौधरी

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए सवाल पर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. अब अखिलेश यादव के आरोपों पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान सामने आया है. पंकज चौधरी ने कहा है कि 'ये सरकार का विषय नहीं, मंदिर प्रशासन जवाब देगा.' पंकज चौधरी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को जवाब थोड़े देते रहेंगे.

दरअसल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे की राशि में घोटाले का आरोप लगाया है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि "समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ‘राम मंदिर’ के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पायी गई है.

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अखिलेश यादव ने की न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग

अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि 'ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है. कोई भी सफ़ाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है.' अखिलेश यादव ने इस मामले में न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है. उन्होंने कहा है कि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है. साथ ही सरकार की चुप्पी संदिग्ध है.

अखिलेश के आरोपों पर ट्रस्ट ने दी सफाई

उधर, अखिलेश यादव के आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के महासचिव चंपत राय की सफाई आई सामने हैं. चंपत राय ने कहा है कि "श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न-भिन्न कार्यों को ऑडिट समय-समय पर करता रहता है. हुंडी काउंटिंग (दान) कमरे का ऑडिट भी होता है. हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं. ये कार्य कई दिनों तक चलता है. यहीं कार्य आजकल हो रहा है. कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है."

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