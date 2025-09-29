'बीजेपी ने शुरू किया स्वदेशी अभियान', भूपेंद्र चौधरी ने वॉकल फॉर लोकल पर दिया जोर

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि देश की आजादी की लड़ाई के दौरान भी स्वदेशी आन्दोलन आधार बना था. वहीं उन्होंने वॉकल फॉर लोकल अभियान का भी जिक्र किया है. इसी के साथ चौधरी ने आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी नामक राष्ट्रव्यापी 90 दिवसीय अभियान का भी शुभारंभ किया है.

चौधरी ने यहां भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, 'स्वदेशी का मंत्र नया नही है. 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में और आजादी की लड़ाई के दौरान भी स्वदेशी आन्दोलन आधार बना था.' भूपेंद्र चौधरी ने इस बातचीत में विकसित राष्ट्र के नारे पर भी बल दिया है.

आत्मनिर्भर भारत का किया जिक्र

उन्होंने कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल‘ मंत्र के कारण कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है.चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा, 'आत्मनिर्भर भारत केवल नीति नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और संकल्प है.'

उन्होंने कहा कि भाजपा ने 25 सितंबर (पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती) से 25 दिसंबर (अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती) तक आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी नामक राष्ट्रव्यापी 90 दिवसीय अभियान शुरू किया है.

विकसित राष्ट्र बनाना लक्ष्य

उन्होंने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करना है, जिसके मूल में स्वदेशी है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अभियान की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य स्वदेशी को एक जन आन्दोलन और राष्ट्रीय आन्दोलन बनाना है, जिसमें हर नागरिक को जोड़ा जाएगा.

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा. 1000 से अधिक स्वदेशी मेले लगाये जाएंगे और 500 से अधिक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पदयात्रा निकाली जाएगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की आजादी के समय भी स्वदेशी आंदोलन आधार बना था.