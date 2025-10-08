उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति सनातनी है. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला किया. संगीत सोम ने इस दौरान सनातन धर्म, समाजवादी पार्टी की नीति और अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

बीजेपी नेता संगीत सोम वाल्मीकि जयंती के मौके पर खतौली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति सनातनी है, सनातन के अलावा किसी की कोई और पहचान नहीं हो सकती है.

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

संगीत सोम ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया पर भी ज़ोरदार हमला किया और कहा कि अखिलेश यादव और सपा के पास अब सिर्फ एकमात्र एजेंडा है, किसी भी तरह प्रदेश के सनातनियों को बांटना, उनकी आपस में लड़ाई करवाना और हिंदू-मुसलमानों को भिड़ाना.

सपा पीडीए को बताया- 'पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी'

अखिलेश यादव के बरेली दौरे पर टिप्पणी करते हुए संगीत सोम ने कहा सपा नेता वहां किसी का दुख बांटने नहीं, बल्कि माहौल बिगाड़ने जाते हैं. लेकिन, योगी सरकार में ये सब मुमकिन नहीं है. सोम ने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भी निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी का 'पीडीए' असल में 'पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी' है.

बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुगलों के एजेंडे पर काम करती है. मैं पहले से कहता आया हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया है, उसकी फुल फॉर्म पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है. वो लोग सिर्फ मुगलों का काम करते हैं, भारत के नहीं.

संगीत सोम अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इससे पहले भी उन्होंने जगदगुरू रामभद्राचार्य के उस बयान का समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से की थी. उन्होंने कहा कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं अब पाकिस्तान ही बनता जा रहा है. यह लोग देश की डेमोग्राफी चेंज करने पर लगे लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसा होने नहीं देगी.

इनपुट- अभिषेक बेनीवाल