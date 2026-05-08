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महुआ मोइत्रा को देखकर 'चोर-चोर' कहने के समर्थन में बीजेपी! सांसद के बयान से मिले संकेत

TMC MP Mahua Moitra News: बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात पर कहा कि ये नाटक करना बंद करें. जनता के जनादेश का अपमान ना करें, जनता के बीच जाते तो ऐसा नहीं होता.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 May 2026 12:34 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जहां बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं तो कई जगह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का विरोध भी हो रहा है. इसी बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि फ्लाइट में उनके खिलाफ नारे लगे थे और बदसलूकी हुई थी. अब टीएमसी सांसद के इन आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले पर कहा कि वह जनता थी हमारे लोग नहीं थे.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले पर बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि नारी का सम्मान तब होता जब वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करती है. जनता उनसे परेशान थी इसलिए उनको देखकर नारेबाजी की, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे जनता थी क्योंकि महुआ जी खुद ऐसा ही व्यवहार करती है.

इसके साथ ही बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात पर कहा कि ये नाटक करना बंद करें. जनता के जनादेश का अपमान ना करें, जनता के बीच जाते तो ऐसा नहीं होता. जैसे यूपी से जंगलराज खत्म किया वैसे ही बंगाल से भी खत्म करेंगे. वहीं बीजेपी सांसद ने AAP सांसद संजय सिंह के इस मामले पर बयान पर कहा संजय सिंह इसलिए परेशान है क्योंकि उनके सदस्य हमारे साथ आ गए हैं. 

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महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया वीडियो

बता दें कि कोलकाता से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई- 719 में तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुछ यात्रियों द्वारा कथित तौर पर नारेबाजी और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो भी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. 

जय श्री राम के लगाए नारे

टीएमसी सांसद ने कहा कि विमान की सीट 1एफ पर बैठी थीं, तभी 4 से 6 लोगों का एक समूह विमान में सवार हुआ. टीएमसी सांसद का आरोप है कि ये लोग लगातार उन्हें घूरते रहे और बाद में विमान के पिछले हिस्से की ओर चले गए. उन्होंने कहा कि फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने के बाद, लेकिन विमान का दरवाजा खुलने से पहले, इन लोगों ने “जय श्री राम” के नारे लगाने शुरू कर दिए.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 08 May 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
TMC Mahua Moitra BJP UP NEWS Shashank Mani Tripathi
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