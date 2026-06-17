'राम मंदिर बनने में देरी हुई लेकिन FIR में नहीं होगी..', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले करण भूषण सिंह

गोंडा की कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह का राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि भले ही राम मंदिर बनने में देरी हुई हो लेकिन, इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं होगी.

बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कहा कि जल्द ही इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी. राम मंदिर बनने में भले ही समय लगा हो लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज होने में कोई देरी नहीं होगी. उन्होंने कहा, आप लोग इंतजार करिए, एफआईआर भी इस मामले में होगी. जल्दी होगी, एफआईआर होने में देर नहीं होगी.

अखिलेश यादव पर भी की टिप्पणी

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए करण भूषण सिंह ने कहा, उन्हें अभी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि कुर्सी अभी बहुत दूर है. उन्होंने अखिलेश यादव को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बताते हुए कहा, मुद्दे उठाना उनका काम है. अखिलेश यादव को एक मुद्दा मिला है लेकिन, इसमें सच क्या है, यह देखना होगा. उन्होंने विश्वास दिलाया डबल इंजन की सरकार में कोई दोषी नहीं बचेगा सब पर कार्रवाई जरूर होगी.

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चढ़ावा चोरी मामले पर क्या बोले थे बृजभूषण शरण

करण भूषण शरण सिंह भले ही राम मंदिर चढ़ावा मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हों लेकिन, उनके पिता और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में बड़े लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनका बयान काफी सुर्खियों में भी आ गया था.

बृजभूषण ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा था कि वो बहुत कमजोर इंसान हैं. अगर वो सच बोल देंगे तो परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं और उनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है. लेकिन, जब सही समय होगा तो इस पर ज़रूर बोलेंगे.

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