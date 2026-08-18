अलीगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को कुचला, दारोगा समेत दंपत्ति की मौत

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के आगरा रोड पर सोमवार (17 अगस्त) दोपहर करीब दो बजे एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. यहां सड़क किनारे खड़े पति पत्नी और यूपी पुलिस में तैनात एक दारोगा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारते हुए पहियों तले कुचल दिया. इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

हादसे की सूचना पर मंडराक पुलिस समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पुलिस नें तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजते हुए कार्रवाई शुरू की. पुलिस नें हादसे के बाद ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है.

अलीगढ़ में एक बेकाबू ट्रक ने सब्जी खरीद रहे टीचर और सड़क किनारे सब्जी बेच रहे दंपती को कुचल दिया. इसके बाद बाइक से शहर की ओर जा रहे दरोगा को भी चपेट में ले लिया. ट्रक पेड़ से जा टकराया. हादसे में दरोगा समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि टीचर गंभीर रूप से घायल हैं.

सब्जी खरीदने गए टीचर और एसआई आए ट्रक की चपेट में

हादसा मडराक थाना क्षेत्र में आगरा रोड पर सोमवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ. रामकली (45) और उनके पति वीरपाल (47) सड़क किनारे सब्जी बेच रहे थे. इसी दौरान टीचर जितेंद्र कुमार सब्जी खरीदने पहुंचे. तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया. इसके बाद ट्रक ने बाइक सवार एसआई श्रवण कुमार (54) को टक्कर मार दी और पेड़ से जा टकराया. हादसे में रामकली की मौके पर ही मौत हो गई. उनके पति वीरपाल और मडराक थाने में तैनात एसआई श्रवण कुमार ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. टीचर जितेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हैं.

उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है.बताया जाता है थाना मडराक में तैनात उपनिरीक्षक श्रवण कुमार सरकारी कार्य के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ग्राम मुकुंदपुर पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट में उप निरीक्षक श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई.

कभी बेचते थे सब्जी अब BJP में मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानें अमर पाल मौर्य का राजनीतिक सफर

उप निरीक्षक के पार्थिव शरीर को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि

सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए उप निरीक्षक के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि के लिए लाया गया. दर्दनाक एक्सीडेंट में दरोगा समेत तीन लोगों की मौत की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने घटना को लेकर बताया कि 17 अगस्त की दोपहर करीब 2:00 बजें थाना मंडराक क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई. सूचना पर उनके द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पुलिस की जांच में सामने आया कि एक तेज दफ्तर ट्रक नें सड़क की रॉन्ग साइड जाकर सड़क किनारे खड़े होकर सब्जी बेच रहे एक दम्पति समेत तीन लोगों को कुचल दिया.

इस हादसे में मदराक थाने पर तैनात एक दरोगा श्रवण कुमार समेत एक पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हुई है. वही ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. घटना के कारणों की जांच की जा रही है. घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है.वही पुलिस द्वारा तीनों मृतकों के परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दे दी गई है. मामले में अग्रिम विवेचनात्मक करवाई की जा रही है.

विनोद तावड़े को प्रभारी बनाकर BJP ने 2024 की गलती सुधारी? OBC चेहरे पर इसलिए लगाया दांव!