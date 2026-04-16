महिला आरक्षण बिल में संशोधन विधेयकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने विरोधी दलों पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि जब विरोधी दल महिला आरक्षण का समर्थन करने की बात कह रहे हैं तो इसे लागू क्यों नहीं होने देना चाहते हैं. आज भी कांग्रेस, सपा और स्टालिन जैसे लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं.

बीजेपी सांसद ने कहा कि "महिलाओं और देश के लिए ये ऐतिहासिक हैं जहां भारत में हम नारी की पूजा की बात करके हैं. देवी की बात करते हैं अगर ऐसी परिस्थितियों में आज 33 फ़ीसद आरक्षण का बिल पास हुआ.. उसे 2029 से पहले लागू करने का निश्चय सरकार ने किया है, उसी के आधार पर सरकार आज ये संशोधन बिल लाई है.

विपक्षी दलों के रवैये पर उठाए सवाल

जगदंबिका पाल ने कहा कि 2023 में जो नारी वंदन अभिनंदन क़ानून पास हुआ था, उसमें परिसीमन और जनगणना की समय सीमा नहीं था और 2029 तक लागू नहीं हो सकता था. इस सरकार का निश्चय देखिए कि वो 2029 में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले तो ऐसे में एक संशोधन बिल लाया गया है कि वो आरक्षण 2011 के आधार पर हो और राज्य के द्वारा परिसीमन हो.

निश्चित तौर पर ये हमारी सरकार का संकल्प है, नहीं तो कांग्रेस भी 2010 में महिला आरक्षण लाई थी, राज्यसभा में पास हो गया था लेकिन, लोकसभा में सपा, राजद और सभी दलों ने कहा कि हम समर्थन वापस ले लेंगे और उसके बाद ये बिल पारित नहीं कराया गया.

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महिला आरक्षण नहीं चाहते विपक्षी दल

भाजपा सांसद ने कहा कि विपक्ष जो आज कह रहा है कि हमारा महिला रिजर्वेशन पर समर्थन है, हमारा परिसीमन पर विरोध है. मुझे लगता है कि आज भी उनका महिला आरक्षण पर ही विरोध है. वो आज भी इस बिल को पास नहीं कराना चाहते और लागू नहीं कराना चाहते. नहीं तो अगर 2011 की जनगणना पर कराया जा रहा है इससे साफ़ है कि ये लागू हो जाए.

साफ है परिसीमन होगा तो वो राज्यों के द्वारा होगा. उसके बाद भी इसका विरोध करना..आज जो कांग्रेस, यूपीए, सपा या स्टालिन है आज वहीं लोग विरोध कर रहे हैं, जब वो महिला रिजर्वेशन पर समर्थन की बात कर रहे हैं तो इसे लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं.

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