'कांग्रेस देश का अपमान...', ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज चव्हाण के विवादित बयान पर बोले BJP सांसद

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजलाल ने उनके बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता हमेशा ही देश को अपमानित करते हैं देश उन्हें सबक सिखा देगा.

भाजपा सांसद बृजलाल ने कहा कि "मैं उनके (पृथ्वीराज चव्हाण) बयान की घोर निंदा करता हूं. ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही पाकिस्तानी परस्त रही है. ये कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को अपमानित करती रही है. इस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो देश का अपमान करते हैं. मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं."

बीजेपी सांसद ने जताई बयान पर आपत्ति

भाजपा नेता ने कहा कि वो 'ऑपरेशन सिंदूर' जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है. हम भी उस डेलीगेशन में गए थे, हमारा ग्रुप था जिसमें हम जापान, मलेशिया, सिंगापुर और दूसरे देश गए थे. दुनिया ने हमारी तकनीक की तारीफ की, जिसके वीडियो फुटेज हैं.

हमने उनके (पाकिस्तान) नौ आतंकी ठिकाने और उनके एयरबेस तबाह कर दिए पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण भारत को अपमानित कर रहे हैं. मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं. देश उनको देख रहे हैं और कांग्रेस को सबक सिखा देगा.

ऑपरेशन सिंदूर पर दिया विवादित

बता दें कि कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था. करीब आधे घंटे चली हवाई झड़प में भारत को भारी नुक़सान हुआ, चाहे लोग इसे माने या ना मानें.

कांग्रेस नेता ने कहा ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं आई है. युद्ध में नुकसान होना सामान्य है लेकिन सरकार तथ्यों को छुपा रही है, सच्चाई सामने नहीं आ रही है.

