Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुलायम सिंह को लेकर MLA नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान, अब सपा ने जताई आपत्ति

मुलायम सिंह को लेकर MLA नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान, अब सपा ने जताई आपत्ति

गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के सपा संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लेकर दिए गए बयान पर सपा ने कड़ी आपत्ति जताई है, साथ ही विधायक से माफी मांगने की मांग की.

Written By : प्रदीप कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है. नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि, "अगर जयंत चौधरी के दादा जी न होते, तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते. मुलायम सिंह यादव सड़क के किनारे पंचर सुधारते नजर आते." बीजेपी विधायक के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है और विधायक पर कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बयान को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी को 'चवन्नी से रुपया बनाने' जैसा बताया था. अखिलेश यादव के बयान पर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित बयान दिया है.

'विभाग छीना, स्टूल मिला...' केशव के CM पद पर दावे के बीच कांग्रेस-सपा का रिएक्शन

विधायक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग

मुजाहिद किदवई ने कहा कि आज बड़े अफसोस की बात है कि मुलायम सिंह यादव जी जो कई बार के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे, जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया. एक ऐसा विधायक जो जाहिल है, जिसको कुछ आता-जाता नहीं, जिसको नेता जी ने राजनीति सिखाई. आज वह नेता जी के लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने विधायक के पर सख्त से कार्रवाई करने और विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की.

विधायक नंदकिशोर गुर्जर से माफी मांगने की मांग

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया में सबके लिए काम किया और इस देश में और प्रदेश में नाम किया, और वो आदमी जो इस दुनिया में है भी नहीं, आप (नंदकिशोर गुर्रज) उसके (मुलायम सिंह यादव) लिए ऐसी बात कह रहे हैं. आपको उससे, उसके परिवार से तत्काल माफी मांगनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी चाहिए. 

सपा नेता ने की बयान की निंदा

सपा नेता विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान की निंदा करते हुए कहा कि नेता जी के लिए ऐसा बयान देना बिल्कुल निंदनीय है और हम इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे, FIR कराएंगे, कोर्ट में केस दाखिल कराएंगे, सारी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.

'अखिलेश कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो वोट देना है', सपा MLC का बयान

Published at : 31 Aug 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Nand Kishor Gurjar UP NEWS Mulayam Singh Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौशांबी में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट, 7 लोगों की मौत और कई घायल
कौशांबी में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट, 7 लोगों की मौत और कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो वोट देना है', सपा MLC का बयान
'अखिलेश कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो वोट देना है', सपा MLC का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी पर FIR से भड़की कांग्रेस, आंदोलन का किया ऐलान
राहुल गांधी पर FIR से भड़की कांग्रेस, आंदोलन का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो
विश्व
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
इंडिया
CJP मार्च रोकने के लिए SC में याचिका, CJI बोले- 'उम्मीद है कि...'
SC ने CJP मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखें
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget