मुलायम सिंह को लेकर MLA नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान, अब सपा ने जताई आपत्ति

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है. नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि, "अगर जयंत चौधरी के दादा जी न होते, तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते. मुलायम सिंह यादव सड़क के किनारे पंचर सुधारते नजर आते." बीजेपी विधायक के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है और विधायक पर कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बयान को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी को 'चवन्नी से रुपया बनाने' जैसा बताया था. अखिलेश यादव के बयान पर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित बयान दिया है.

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विधायक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग

मुजाहिद किदवई ने कहा कि आज बड़े अफसोस की बात है कि मुलायम सिंह यादव जी जो कई बार के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे, जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया. एक ऐसा विधायक जो जाहिल है, जिसको कुछ आता-जाता नहीं, जिसको नेता जी ने राजनीति सिखाई. आज वह नेता जी के लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने विधायक के पर सख्त से कार्रवाई करने और विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की.

विधायक नंदकिशोर गुर्जर से माफी मांगने की मांग

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया में सबके लिए काम किया और इस देश में और प्रदेश में नाम किया, और वो आदमी जो इस दुनिया में है भी नहीं, आप (नंदकिशोर गुर्रज) उसके (मुलायम सिंह यादव) लिए ऐसी बात कह रहे हैं. आपको उससे, उसके परिवार से तत्काल माफी मांगनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी चाहिए.

सपा नेता ने की बयान की निंदा

सपा नेता विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान की निंदा करते हुए कहा कि नेता जी के लिए ऐसा बयान देना बिल्कुल निंदनीय है और हम इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे, FIR कराएंगे, कोर्ट में केस दाखिल कराएंगे, सारी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.

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