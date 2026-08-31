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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'विभाग छीना, स्टूल मिला...' केशव के CM पद पर दावे के बीच कांग्रेस-सपा का रिएक्शन

'विभाग छीना, स्टूल मिला...' केशव के CM पद पर दावे के बीच कांग्रेस-सपा का रिएक्शन

UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य का सीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी. अब इस पर कांग्रेस और सपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 31 Aug 2026 12:46 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा विथ चित्रा में मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर जवाब दिया था. उनके जवाब पर समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुटकी ली है. 

केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि उनके साथ संवेदना है.
बेचारे को मुख्यमंत्री छोड़िए उनका अच्छा विभाग तक छीन लिया गया. केशव प्रसाद मौर्य को यह समझना पड़ेगा बीजेपी कभी पिछड़ों दलितों का उत्थान नहीं चाहती है. उनको दरबारी बना कर रखना चाहती है. मुख्यमंत्री बनने का सबसे सुनहरा अवसर समाजवादी पार्टी ने दिया था पर अब वह अवसर भी चला गया. क्या केशव प्रसाद मौर्य के अंदर इतनी हिम्मत है कि वह कह पाएं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए?

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि उनके मुंह से मुख्यमंत्री बनने की बात शोभा नहीं देती. भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े केशव मौर्य को कुर्सी तक तो दी नहीं , स्टूल पर बैठाया हुआ है, हर चीज पर उप लगाया है. अगर आपकी इच्छा है तो लिए तोड़िए पार्टी को 100 विधायक लेकर आई, आप सीएम बन जाएंगे लेकिन आपमें मुख्यमंत्री बनने की हिम्मत ,हैसियत और हौसला नहीं है.

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केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था?

बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने  शनिवार 29 अगस्त को एबीपी न्यूज़ पर साक्षात्कार में वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि- मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं. लेकिन यह मेरे चाहने से नहीं होगा. पार्टी का नेतृत्व है और पार्टी का नेतृत्व यह तय करता है. पार्टी का विधायक दल यह तय करता है कि किसके नेतृत्व में पहला लक्ष्य हमारा बहुमत लाना है.

केशव ने कहा कि प्रचंड बहुमत जैसा हम 2017 में लाए थे वैसा 2027 में लाए. यह हम लोग लक्ष्य लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं. और बहुमत लाने के बाद फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? यह विधायक दल तय करता है. केंद्रीय परवेक्षक आते हैं. वह फीडबैक लेते हैं. फिर उसका ऐलान करते हैं. चाहत ना होना ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन में चाहत नहीं कि मैं मुख्यमंत्री ना बन 

Published at : 31 Aug 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Keshav Prasad Maurya Samajwadi Party Up News Up Politics CONGRESS
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