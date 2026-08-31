'अखिलेश कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो वोट देना है', सपा MLC का बयान

आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है. सपा एमएलसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अगर अखिलेश यादव कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो उसी को वोट देना है. उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनके बयान को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया.

आगामी एमएलसी चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी है. इसी चलते आजमगढ़ के नेहरू हाल में शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई थी. इस कार्यक्रम में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे..

सपा एमएलसी के बयान पर छिड़ी बहस

इस बैठक के जरिए सपा ने शिक्षकों को अपने पक्ष में लामबंद करने और आगामी चुनावों के लिए समर्थन जुटाने की रणनीति पर जोर दिया. इस दौरान शिक्षकों को संबोधित करते हुए लाल बिहारी यादव ने कहा कि “अखिलेश यादव किसी कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो हम सभी को उसी को वोट देना है.” उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

बीजेपी ने किया सपा पर पलटवार

सपा एमएलसी के बयान पर भाजपा नेता जयनाथ सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता का अपमान बताया है. जयनाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में व्यक्ति और राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं. ऐसे में एक शिक्षक एमएलसी और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य द्वारा इस तरह की बात किया जाना हास्यास्पद और निंदनीय है.

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बीजेपी नेता ने कहा कि लाल बिहारी यादव को अपने बयान पर विचार करना चाहिए और सर्व समाज तथा आजमगढ़ की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. सपा एमएलसी ने जब ये बात मंच से कही तो वहां सपा सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जैसे तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, फिर भी इस तरह का बयान दिया गया.

जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर जनप्रतिनिधि चुनती है. किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने का मतलब यह नहीं कि जनता को किसी भी व्यक्ति को आंख बंद करके वोट देना होगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है तो क्या वह व्यक्ति भी उसी तर्क के आधार पर ‘कुत्ता’ हो जाता है? उन्होंने लाल बिहारी यादव से सार्वजनिक माफी मांगने की नसीहत दी है.