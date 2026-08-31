Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो वोट देना है', सपा MLC का बयान

'अखिलेश कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो वोट देना है', सपा MLC का बयान

सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से ये कहते दिख रहे हैं कि अगर अखिलेश कुत्ते के गले भी घंटी बाँध दे तो उसे वोट देना है.

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 31 Aug 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है. सपा एमएलसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अगर अखिलेश यादव कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो उसी को वोट देना है. उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनके बयान को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया. 

आगामी एमएलसी चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी है. इसी चलते आजमगढ़ के नेहरू हाल में शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई थी. इस कार्यक्रम में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.. 

सपा एमएलसी के बयान पर छिड़ी बहस

इस बैठक के जरिए सपा ने शिक्षकों को अपने पक्ष में लामबंद करने और आगामी चुनावों के लिए समर्थन जुटाने की रणनीति पर जोर दिया. इस दौरान शिक्षकों को संबोधित करते हुए लाल बिहारी यादव ने कहा कि “अखिलेश यादव किसी कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो हम सभी को उसी को वोट देना है.” उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

बीजेपी ने किया सपा पर पलटवार

सपा एमएलसी के बयान पर भाजपा नेता जयनाथ सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता का अपमान बताया है. जयनाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में व्यक्ति और राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं. ऐसे में एक शिक्षक एमएलसी और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य द्वारा इस तरह की बात किया जाना हास्यास्पद और निंदनीय है. 

'साम, दाम, दंड, भेद...', यूपी में सरकार बनाने के लिए मायावती का साफ संदेश

बीजेपी नेता ने कहा कि लाल बिहारी यादव को अपने बयान पर विचार करना चाहिए और सर्व समाज तथा आजमगढ़ की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. सपा एमएलसी ने जब ये बात मंच से कही तो वहां सपा सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जैसे तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, फिर भी इस तरह का बयान दिया गया. 

जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर जनप्रतिनिधि चुनती है. किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने का मतलब यह नहीं कि जनता को किसी भी व्यक्ति को आंख बंद करके वोट देना होगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है तो क्या वह व्यक्ति भी उसी तर्क के आधार पर ‘कुत्ता’ हो जाता है? उन्होंने लाल बिहारी यादव से सार्वजनिक माफी मांगने की नसीहत दी है. 

Published at : 31 Aug 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
UP Election UP News UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो वोट देना है', सपा MLC का बयान
'अखिलेश कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो वोट देना है', सपा MLC का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी पर FIR से भड़की कांग्रेस, आंदोलन का किया ऐलान
राहुल गांधी पर FIR से भड़की कांग्रेस, आंदोलन का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पुलिस विभाग में PDA के साथ अन्याय...', योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव
'पुलिस विभाग में PDA के साथ अन्याय...', योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
विश्व
नेपाल की बाढ़ ने बर्बाद कर दिया बचपन, 17 हजार बच्चों पर संकट, जान बची पर....
नेपाल की बाढ़ ने बर्बाद कर दिया बचपन, 17 हजार बच्चों पर संकट, जान बची पर....
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget