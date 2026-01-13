'मुंह पर 3-4 थप्पड़ मार देना, अब कुटाई होगी', BJP विधायक अनिल सिंह की यह कैसी सलाह?

उत्तर प्रदेश के उन्नाव की पुरवा विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा विधायक दूसरे व्यक्ति से बात करते समय घूस मांगने वाले अधिकारियों और अफसरों के मुंह पर तीन-चार थप्पड़ मार देने की बात कह रहे हैं.

इस ऑडियो में पुरवा विधायक कहते हैं कि अब विधानसभा के अंदर पुरवा की जनता से घूस मांगने वाले की जांच नहीं अब कुटाई होगी. उन्होंने कहा कि अब पुरवा की जनता से घूस मांगने वाले की जांच नहीं अब कुटाई होगी. जैसे ही कुटाई करके आओगे वैसे ही उस पर (भ्रष्ट अधिकारी) हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवा देंगे, पासी समाज के ही हो.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो

इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर जब पत्रकारों ने बीजेपी विधायक अनिल सिंह से पूछा तो उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है. हालांकि उन्होंने इसे काफी पुराना बताया है. बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार, शासन से निर्देश हैं की किसी प्रकार से जनता को ना सताया जाए. पुरवा की जनता मालिक है, कोई सुधरेगा नहीं तो उसे सुधारा भी जाएगा.

उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो कई बार अधिकारियों को चेतावनी दे चुके थे लेकिन, जब कोई सुधार नहीं हुआ तो मजबूरी में उन्होंने कड़ा कदम उठाने की बात करनी पड़ी. जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और अपने क्षेत्र की जनता के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है. उन्होंने साफ़ किया कि वो किसी अधिकारी को पीटने की बात नहीं कर रहे हैं.

विरोधी दलों ने साधा बीजेपी पर निशाना

बीजेपी विधायक का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर कई तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि एक जनप्रतिनिधि का ये बयान लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाला है और बेहद आपत्तिजनक है.